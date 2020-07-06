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В подводных пещерах Мексики обнаружена минеральная шахта древних людей

В подводных пещерах Мексики обнаружена минеральная шахта древних людей

Главное: В Мексике обнаружена шахта палеоиндейского возраста, в которых древние люди добывали охру. Она находится сразу в трех подводных пещерных системах на востоке полуострова Юкатан.

Детали: Группа ученых из США, обследуя подводные пещеры на востоке полуострова Юкатан, обнаружила в них шахту палеоиндейского возраста, где 10-12 тысяч лет назад древние люди добывали красную охру.

Как пишет Science Advances, обнаруженная шахта представляет собой сеть пещер горизонтальной протяженностью около километра в районе Тулума.

По словам исследователей, открытие доказывает добычу минералов на востоке Юкатана в течение как минимум 2000-летнего периода.

В Мексике обнаружена шахта палеоиндейского возраста, в которых древние люди добывали охру.

В Мексике обнаружена шахта палеоиндейского возраста, в которых древние люди добывали охру.

Справка: Охра (от др.-греч. Ὠχρός ‒ изжелта-бледный, оранжевый) ‒ природный пигмент, состоящий из гидрата окиси железа с примесью глины.

Цвет охры ‒ от светло-желтого до коричнево-желтого и темно-желтого.

Красная охра считается самым популярным на протяжении мировой истории минеральным красителем из оксида железа.

В тему: 26 декабря 2019 года сообщалось, что ученые нашли в джунглях Мексики огромный дворец майя.

А 25 октября 2011 года сообщалось, что в Мексике нашли акулу-циклопа.

Тэги: ученые, общество, мир, исследователи, археология, шахта, наука, Мексика, пещера, открытие

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