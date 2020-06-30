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Героиня секс-скандала в купальнике призвала бороться с «политическими проститутами»

Героиня секс-скандала в купальнике призвала бороться с «политическими проститутами»

Главное: Бывшая замминистра инфраструктуры Александра Клитина в пикантном видео заявила о создании собственной партии и борьбе с «политическими проститутами». Для этого она зачем-то разделась до купальника.

Детали: Бывшая заместительница министра инфраструктуры Александра Клитина объявила о создании партии под названием «Украина против коррупции». «Основным направлением будет очищение Украины от коррупционеров, политических проститутов и их схем, которые душать развитие экономики и приводят к обеднению украинцев», — заявила она в видеообращении на своем канале в YouTube в купальнике на фоне природы.

«Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно обижать женщин. Да женщины в сто раз умнее и честнее вас», — добавила Клитина, напомнив, как министр инфраструктуры Криклий не просто уволил ее, а «облил грязью так, что до сих пор не опомнилась».

 

В тему: В ноябре 2019 года исключенный из фракции «Слуга народа» нардеп Антон Поляков обнародовал на своем канале в Telegram аудиозапись, на которой якобы другие нардепы рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность «через кровать».

Тогда же пранкер «Джокер» опубликовал переписку с Клитиной, в которой она намекает на возможные коррупционные действия руководства Мининфраструктуры, а также высказывает убеждение, что сама могла бы стать министром.

Вскоре после этого Клитину уволили с должности по представлению министра Владислава Криклия.

Тэги: коррупция, партия, политика, курьезы, новости Украины, Александра Клитина

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