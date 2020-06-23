Верхушка «Слуги народа» нарушила карантин, отобедав в элитном ресторане друга Коломойского

Главное: Депутаты от «Слуги народа» нарушили карантин, отобедав большой компанией в одном из ресторанов Днепра. Заведение принадлежит другу олигарха Коломойского.

Детали: Депутаты от «Слуги народа» продолжают игнорировать нормы карантинных ограничений. Накануне, 22 июня, в элитном ресторане «Репортеръ» в Днепре были замечены лидера партии Александр Корниенко, глава фракции Давид Арахамия, нардепы от Днепропетровщины Александр Трухин, Кирилл Нестеренко, Максим Бужанский и Денис Герман, сообщает 49000.

Вместе с ними обедали глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник и губернатор Александр Бондаренко,

Большая компания собралась за одним столом, хотя согласно ограничениям, за столом может находиться не более четырех человек.

Как сообщается, ресторан принадлежит днепровскому бизнесмену, другу олигарха Коломойского, Дмитрию Погребову.

Сам обед, согласно предзаказу из заведения, обошелся в 18 245 гривен. Это при том, что при заказе не была указана стоимость основных блюд — их «слугам» предлагали выбрать самостоятельно. Стол был накрыт на 15 человек, и из основных блюд им предлагалось:

— Сибас, запеченный с сезонными овощами — 390 гривен;

— Стейк из цветной капусты с трюфельным соусом — 210 гривен;

— Телячьи щечки со шпинатом и трюфельным пюре — 310 гривен.

В тему: 3 июня во время рабочей поездки в Хмельницкий президент Владимир Зеленский в составе делегации посетили одно из местных кафе, где выпили кофе.

При этом работу залов ресторана в Украине разрешили лишь с 5 июня.

После этого на Зеленского составили админпротокол.