Знаковое событие: Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей

Техгигант Google запускает собственный блокчейн-сервис для платежей. Лонгрид для тех, кому интересен финансовый мир будущего (и да, похоже он будет полностью на блокчейнах).

Компания представила Universal Ledger (GCUL) - корпоративную платформу для выпуска, управления и расчетов по цифровым активам (облигации, фонды, залог и т. п.) и для 24/7-платежей. Идея - убрать трение между "классической" платежной инфраструктурой и нового класс технологий «распределённого реестра.

Что пишут Google в своем релизе

- Платежи и рынки капитала уже проходили "оцифровку" через электронные системы: реальные котировки, рост ликвидности, быстрее исполнение, Уже спрэды и дешевле сделка.

- Но в платежах до сих пор мешают многодневные расчеты и раздробленность: активы и деньги живут в разных системах.

- GCUL дает единый контур для всего жизненного цикла цифровых активов и расчетов, что снижает риски и повышает ликвидность.

- Исследуется перенос стоимости через защищенные от банкротства носители расчетов (например, депозиты ЦБ или фонды денежного рынка), предоставляемые регулируемыми институтами.

- Подход партнерский - платформа дополняет текущие бизнес-модели и должна быть простой в интеграции, масштабируемой и безопасной.

Это важно для финансового мира сразу по ряду причин:

- Потенциал перехода от T+N (расчеты происходят через N дней после сделки) к T+0 (в тот же день, мгновенно) в токенизированных инструментах и залоговых активах. Тот же SWIFT становится динозавром.

- Снижение потребности в оборотном капитале и залоге для расчетных рисков.

- Сведение "традиционных" рельс и рельс распределенных реестров в один процесс - меньше операционной сложности и затрат.

Плюс повышение ликвидности может расширить круг участников (в т. ч. розничных) и ускорить выпуск новых продуктов.

Это масштабная инфраструктура для расчетов и токенизации от топового техгиганта. Финансовый мир меняется с большой скоростью.

При этом у Google есть, отчасти, конкуренты - Striple и Circle (эмитент стейблкоина USDC). Но только отчасти, они строят разное. #Stripe и #Circle строят EVM-совместимые L1-сети с упором на розничные платежи и стабильные монеты. А вот Google Cloud строят закрытую корпоративную блокчейн-сеть с доступом только для одобренных участников, но на глобальный масштаб и надежность уровня сервисов Google. Для капитальных рынков и банковской инфраструктуры. Ни у кого из них нет коммерческого публичного токена - это борьба за долю в платежных потоках и инфраструктурную выручку.

Вкратце

- Stripe принесет "крипту под капотом" в интернет-магазины,

- Circle строит сеть, где расчеты идут на USDC с упором на быстрые международные переводы,

- Google Cloud нацелен на банковские и биржевые расчеты "день-в-день" (T+0) и токенизацию активов.

Источник информации