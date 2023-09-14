НБУ опустил учетную ставку: что теперь будет?

Национальный банк с 15 сентября 2023 года второй раз подряд снизил свою учетную ставку на 2% — с 22% до 20% годовых (в августе она была уменьшена с 25% до 22%). Об этом заявил председатель НБУ Андрей Пышный.

«Дальнейшее замедление инфляции и возможность НБУ обеспечивать курсовую устойчивость позволяют продолжить цикл снижения ставки при сохранении достаточной привлекательности гривневых сбережений. Такой шаг поддержит восстановление экономики и в то же время не создает угроз для макрофинансовой стабильности», — заявил Андрей Пышный.

Также он сказал, что уменьшением учетной ставки регулятор отреагировал на снижение в Украине уровня инфляции до 8,6% в августе.

Как отреагировал наличный курс гривна/доллар отреагировал на сегодняшнее снижение учетной ставки?

С 7 по 14 сентября цена доллара на продаже поднялась с 38,02 грн/$ до 38,21 грн/$. Говорят, что рынок ожидал такого шага НБУ, и среагировал заранее на предвкушениях. А вот банки только сегодня на 10-20 копеек подняли свои средние валютные расценки в кассах — до 38,0-38,60 грн/$. Максимальный курс доллара подскочил с 38,50 до 38,80 грн/$, и его поставил Креди Агриколь Банк. Госбанки 14 сентября выставили такие курсы покупки/продажи доллара: • 37,70-38,60 грн/$ — Ощадбанк; • 37,65-38,45 грн/$ — Укрэксимбанк; • 37,30-38,30 грн/$ — Укргазбанк; • 37,70-38,20 грн/$ — Сенс Банк; • 37,40-38,0 грн/$ — Приватбанк. Связь между учетной ставкой и валютным рынком объясняют ожиданиями по снижению процентных ставок по депозитам физлиц. Чем ниже учетка НБУ — тем меньше банки платят по депозитам населению. А чем меньше население зарабатывает на депозитах, тем чаще люди снимают гривну со счетов и покупают доллар.

По материалам соцсетей