НБУ опустил учетную ставку: что теперь будет?

По материалам соцсетей
Голод стал привычным явлением в Европе
По материалам соцсетей
Голод стал привычным явлением в Европе
Археологи обнаружили купель, где Христос исцелил слепого
Сексуальное просвещение 4 (2023): трейлер и дата выхода заключительного сезона популярного сериала
Не вірте фейкам: в Міноборони офіційно не підтвердили співпрацю з «Кровоспасом»
Под Бахмутом ВСУ освободили Андреевку от оккупантов. Но «ситуация сложная и переменчивая»
Принц Гарри опозорился на немецком ТВ
Офис МУС открылся в Киеве
Стало известно, чем россияне заманивают рабочую силу на оккупированные территории Украины
Украинские пилоты провели тестовые полеты на шведских истребителях Gripen
Жительница Вьетнама заявила, что не спит уже одиннадцать лет
ВАКС заочно арестовал экс-главу Минздрава Максима Степанова
Под Бахмутом ВСУ освободили Андреевку от оккупантов. Но «ситуация сложная и переменчивая»
Офис МУС открылся в Киеве
Украинские пилоты провели тестовые полеты на шведских истребителях Gripen
ВАКС заочно арестовал экс-главу Минздрава Максима Степанова
В Евпатории уничтожено ПВО россиян на $1,2 млрд, — СМИ
Неизвестные дроны атаковали Евпаторию. Там находится воинская часть
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 270 970 солдат
ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ
Дания объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины
Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме в Амурской области
Массовая проверка с 9 по 16 сентября в Киеве и области: будут звонить даже в квартиры
Минздрав и правоохранители займутся ВВК, которые выдавали «липовые» справки о непригодности к службе
Блинкен сделал достаточно неожиданное заявление по поводу войны в Украине
Зеленский объяснил, почему «счастливого конца войны не будет»
В украинские учебники по истории добавят раздел о войне против России
Великобритания попросит Индию помочь остановить войну в Украине
В Бердянске прогремели взрывы на «избирательном участке» оккупантов
За оскорбление военных в Украине хотят сурово наказывать
В Одесской области произошло весьма необычное преступление
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 267 540 солдат
Украинский малый бизнес уходит в Польшу
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?
С кем мы останемся в Украине после победы?