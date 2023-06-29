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Дайджест > Пустующие храмы Европы превращают в танцполы и рестораны

Пустующие храмы Европы превращают в танцполы и рестораны

Александр Панько
29.06.23 14:26
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Пустующие храмы Европы превращают в танцполы и рестораны

В европейских храмах теперь можно пить кофе и танцевать, пишет AP. Прихожан становится все меньше, поэтому в святых местах «в соответствии с тенденцией» устраивают отели, дискотеки, рестораны и спортивные объекты, чтобы привлечь посетителей.

Мехелен, Бельгия — Исповедальни, в которых поколения бельгийцев признавались в своих грехах, стоят штабелями в углу того, что когда-то было Храмом Святого Сердца. Они — как и римско-католическая церковь — изжили себя.

Здание планируется закрыть на два года, пока не будут пристроены кафе и концертная площадка, а храм планируется превратить в «новую культурную достопримечательность в самом сердце Мехелена», рядом с тем местом, где живет архиепископ Бельгии. За углом бывший францисканский храм превратился в роскошный отель, где среди витражей певец Стромай провел свою первую брачную ночь.

По всей Европе — континенту, который питал христианство на протяжении большей части двух тысячелетий, — храмы, монастыри и часовни пусты и заброшены. Вера за последние полвека угасла — как и посещаемость храмов.

«Это больно. Я не буду этого скрывать. С другой стороны, возврат к прошлому невозможен», — говорит Йохан Бонни, епископ Антверпенский, сообщает Associated Press. Все больше некогда священных сооружений перепрофилируется под что угодно — от магазинов одежды и скалодромов до ночных клубов.

Это явление наблюдается на большей части христианского центра Европы от Германии до Италии и во многих странах между ними. Оно особенно заметно во Фландрии, на севере Бельгии, где находятся одни из величайших соборов на континенте, в которых представлены лучшие произведения искусства. Если бы только у них было достаточно прихожан! Исследование, проведенное в 2018 году исследовательской группой PEW в Бельгии, показало, что из 83% жителей, которых воспитывали христианами, только 55% по-прежнему считают себя таковыми. Лишь 10% бельгийцев по-прежнему регулярно посещают храмы.

В наши дни гастролирующие международные хоры могут обнаружить, что певцов у них больше, чем прихожан.

В среднем в каждом из 300 городов Фландрии насчитывается около шести храмов и часто верующих не хватает ни на один из них. Некоторые становятся бельмом на глазу в городских центрах — особенно их содержание.

Мехелен, город с населением 85 тысяч человек к северу от Брюсселя, является римско-католическим центром Бельгии. Здесь два десятка храмов, несколько из которых расположены рядом с собором Святого Румболда с его колокольней, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мэр города Барт Сомерс (Bart Somers) в течение многих лет работал над тем, чтобы у многих зданий появилось другое назначение.

«В моем городе у нас есть пивоварня в храме, гостиница в храме, культурный центр в храме, библиотека в храме. Таким образом, у нас есть много новых предназначений для религиозных сооружений», — сказал Сомерс, который в качестве регионального министра Фламандии также участвует в перепрофилировании около 350 храмов, разбросанных по густонаселенному региону с населением 6,7 миллиона человек.

Знаковым проектом по перепрофилированию в Бельгии стал отель Martin’s Patershof в Мехелене, где интерьер храма был переделан, чтобы создать комнаты. Изголовья кроватей напоминают органные трубы, а в зале для завтраков рядом с алтарем над головой парят пластины из сусального золота. «Мы часто слышим, что люди приезжают сюда отдохнуть и насладиться тишиной», — сказала менеджер отеля Эмили Де Претер (Emilie De Preter).

«В этом отеле люди спят в храме, возможно, занимаются сексом. Вы могли бы спросить: с этической точки зрения, хорошая ли это идея — сделать здесь гостиницу? У меня нет больших сомнений, — сказал Сомерс. — Меня больше волнует реальная архитектурная ценность».

Ценность дизайна особенно очевидна в храме Святого Антония Падуанского в Брюсселе, также известным в наши дни как клуб скалолазания Maniak Padoue, где разноцветные опоры для рук и ног на стене теперь конкурируют с витражами.

«Витраж обеспечивает залу мерцающий и теплый свет, когда солнце проникает сквозь него, так что мы действительно можем ощутить дух церкви, — сказал Кирилл Виттук (Kyril Wittouck), соучредитель клуба. — Алтарь все еще на месте, так что мы окружены руинами, и это напоминает нам, где мы на самом деле находимся».

Также в Брюсселе ночной клуб Spirito занял помещение англиканской церкви и в качестве своего логотипа использует изображение священника, целующего монахиню.

Это не совсем то, что имел в виду епископ Бонни.

Даже если римско-католическая религия угасает, чувство сакрального или потребность в размышлениях все еще присутствуют в обществе, независимо от того, религиозен ли человек, агностик он или атеист. И с аурой спокойствия, исходящей от храма, трудно что-то сравнить. Так что, по мнению Бонни, нет никаких причин превращать храмы в супермаркеты или дискотеки.

«Это места для размышления. И разве это не именно то, о чем должна заботиться церковь?», — говорит он. Бонни считает, что самым успешным перепрофилированием была бы передача храмов другим христианским общинам, будь то коптская или восточноевропейская.

Однако в своем офисе он может ужаснуться, просто глядя на процессию претендентов на пустующие здания римско-католической церкви. У него становится тяжело на сердце, когда появляется агент по недвижимости. «Они видят возможности. И вы просто не можете поверить, какими набожными они могут стать, когда появляется финансовая возможность. Внезапно они становятся более набожными, чем монахини».

Зная многовековую извилистую историю христианства, Бонни смотрит далеко в будущее, поскольку ближайшие дни не выглядят радужными. «Каждые 300 лет нам приходилось начинать все сначала, — сказал он. — Я уверен, произойдет что-то новое. Но на это требуется время».
По словам Де Претера, в Martin’s Patershof даже есть условие, что церковь может вернуть здание, если оно снова понадобится. Элементы отеля установлены на стальных балках и их можно полностью разобрать и вывезти. «Если церковь в определенный момент захочет вернуть здание — на что очень мало шансов, — это возможно».

По материалам иностранных СМИ

Тэги: Европа, храм

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