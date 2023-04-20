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Дайджест > Что упало под Киевом: метеорит, спутник или НЛО?

Что упало под Киевом: метеорит, спутник или НЛО?

Агата Кловская
20.04.23 13:35
123
Что упало под Киевом: метеорит, спутник или НЛО?

19 апреля 2023 вечером в Киеве и области, а также на сопредельных территориях Беларуси видели яркую вспышку в небе. Версии разнятся — от метеорита и упавшего спутника до военного удара и даже НЛО.

Официально власти Украины пока остановились на версии падения космического тела, но детальнее ничего не говорят и места падения не показывают.

Собрали все версии случившегося.

Яркая вспышка и сирена

Вчера ближе к 22 часам Сеть заполонили видео яркой вспышки над Киевом и областью. Было видно, как в небе происходит два ярких разрыва, и что-то падает наискось к земле.

Видео было снято с разных ракурсов. Но взрывов при этом никто не слышал.

Через некоторое время в Киеве объявили воздушную тревогу. Хотя позже власти признали, что военной угрозы не было, и сирену включили на всякий случай. Примерно через час тревоге дали отбой.

 

Вспышку видели также в белорусских городах Гомеле и Мозыре — а это порядка 180-200 километров от Киева. То есть, не исключено, что взрыв произошел на достаточно большой высоте. Интересно, что оттуда он выглядел зеленоватым.

Украинские военные власти заявили, что не фиксировали вражеских объектов и не сбивали их.

Версии: от метеора до НЛО

Первая версия — работа украинского ПВО. Это первая появившаяся официальная версия. Ее озвучили в Киевской областной военной администрации. Также о работе ПВО написал глава Офиса президента Андрей Ермак, правда, вскоре этот пост удалил, призвав ждать сообщений от командования Воздушных сил ВСУ. Позже версия о работе ПВО официально украинскими властями была опровергнута.

Вторая версия — под Киевом упал американский спутник.

Ее сразу начали обсуждать, поскольку на сайте NASA на 19 апреля как раз анонсировалось плановое падение на Землю сателлита Rhessi.

Вчера вечером о том, что вспышка, которую видели киевляне — это падение спутника NASA официально заявила Киевская городская военная администрация. «По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA. Чтобы избежать жертв от падений на землю обломков — была объявлена воздушная тревога», — сообщила администрация.

Но эта версия была вскоре опровергнута NASA. Там падение своего спутника в Киевской области опровергли. На сайте агентства заявили, что оно было запланировано только на 3:50 ночи по Киеву. Вспышка в небе над столицей Украины произошла гораздо раньше.

После этого в Киевской военной администрации заявили, что версию о спутнике объявили, не имея точной информации на этот счет, чтобы успокоить киевлян. «Очень яркое свечение от падения неизвестного объекта вызывало у киевлян волнение и беспокойство. Чтобы успокоить жителей и гостей столицы, Киевская городская военная администрация обнародовала информацию о вероятном падении американского спутника и с пометкой «предварительная информация», — говорится в заявлении КГВА.

Третья версия — падение метеорита или иного космического тела — получила на данный момент больше подтверждений.

Главный центр специального контроля при космическом агентстве Украины заявил, что в Украине вчера вечером, в 21:57, произошло «высокоэнергетическое акустическое событие». Оно «вероятно связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы». Организация уточняет, что «расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области». Но не уточняет, метеорит это был или что-то другое.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что вчерашняя вспышка над Киевом — это «вероятно был метеор», но установить это окончательно должны специалисты.

В пользу версии метеорита говорит характер падения: если вспомнить, как десять лет назад падал метеор под Челябинском в РФ, то на заключительной стадии падения в небе тоже были видны похожие вспышки.

 

Но если это был метеорит, непонятно, куда он все же упал.

Челябинский метеорит имел одну четко установленную локацию падения — в озеро близ города Чебаркуль, откуда подняли кусок метеора. Также сообщалось, что на обширной площади разбросаны осколки небесного тела.

Украинские власти ничего о месте падения предполагаемого метеорита не сообщают. Также нет сведений о пожарах или чрезвычайных происшествиях, которые вызваны падением.

То есть, либо эту информацию по каким-то причинам пока не распространяют. Либо размер упавшего тела был небольшим, и оно в основном было уничтожено еще в атмосфере.

Еще две версии пока не имеют никаких подтверждений, но активно обсуждаются в соцсетях: некое военное событие, о котором не хотят рассказывать, либо же приземление НЛО. Последняя версия уже обросла изрядным количеством мемов.

При этом вчера Пентагон заявил о фиксации НЛО на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Два случая зафиксировали американские беспилотники MQ-9 Reaper. Впрочем, никакой связи этих событий с предполагаемым «киевским метеоритом» пока не установлено.

О том, что это было применение некоего оружия (либо россиянами, либо ВСУ) вчера активно писали в соцсетях. Но никаких доказательств этому нет. Также как нет и никаких сведений о причиненном ущербе. Хотя взрывы в области вчера были слышны. В частности, о них сообщали жители Белой Церкви. Официально власти эту информацию не комментируют и заявляют, что вчера вечером ПВО над Киевской областью не работало.

По материалам украинских СМИ

Тэги: Киев, спутник, НЛО, метеорит

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