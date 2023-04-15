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Дайджест > 500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»

500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»

Александр Панько
15.04.23 09:31
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500 дней в пещере: испанка добровольно заточила себя в подземную «одиночную камеру»

50-летняя испанская спортсменка-экстремалка Беатрис Фламини провела 500 дней на глубине 70 метров без всякого контакта с внешним миром в рамках эксперимента, который теперь будут изучать ученые из разных сфер.

Беатрис Фламини было 48 лет, когда она спустилась в пещеру неподалеку от Гранады. Женщина отпраздновала два дня рождения в одиночестве под землей. За ее пребыванием пристально следили ученые, стремившиеся узнать больше о возможностях человеческого разума и циркадных ритмах.

Женщина начала свой эксперимент в субботу 20 ноября 2021 года, еще до начала полномасштабной войны в Украине, отмены в Испании длительного требования по ношению масок от коронавируса и смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

14 апреля 2023 года в пятницу она вышла на свет на юге Испании в темных очках.

 


Женщина описала свой опыт как «замечательный, непревзойденный». Она добавила, что время пролетело незаметно. «Когда они пришли за мной, я спала. Я подумала, что что-то случилось. Я сказала: „Уже? Ну, нет“. Я еще не закончила свою книгу», — рассказала Фламини.

На вопрос, думала ли она когда-нибудь о том, чтобы нажать тревожную кнопку или покинуть пещеру, женщина ответила: «Никогда. На самом деле я не хотела выходить».

Фламини проводила время под землей, делая упражнения, рисуя и вывязывая шерстяные шапки. Она взяла две камеры GoPro, чтобы задокументировать свое время, и, по словам ее команды, перечитала 60 книг и выпила 1000 литров воды.

Фламини сказала, что в пещере сосредоточилась на том, чтобы сохранить «целостность», хорошо питаться и наслаждаться тишиной.

«Я не разговаривала с собой вслух, но вела внутренние разговоры и очень хорошо ладила с собой», — шутила она.

За Фламини наблюдала группа психологов, исследователей, спелеологов — специалистов по изучению пещер — и физических тренеров, которые следили за каждым ее движением и контролировали ее физическое и психическое состояние.

Как сообщает испанское информационное агентство EFE, ее опыт изучают ученые из университетов Гранады и Альмерии, а также мадридской клиники сна, чтобы определить влияние социальной изоляции и экстремальной временной дезориентации на восприятие человеком времени, возможные нейропсихологические и когнитивные изменения, которые претерпевает человек под землей, а также влияние на циркадные ритмы и сон.

Фламини сказала, что сейчас она с нетерпением ждет душа и тарелку яичницы с чипсами с друзьями.

На сайте Книги рекордов Гиннеса указано, что 33 чилийских и боливийских шахтера, которые провели 69 дней на глубине 688 м под землей после обвала медно-золотой шахты Сан-Хосе в Чили в 2010 году, получили награду за «самое долгое выживание под землей».

Представитель Книги рекордов Гиннеса не смог сразу подтвердить, существует ли отдельный рекорд добровольного пребывания в пещере и побила ли его Фламини.

По материалам украинских СМИ

Тэги: эксперимент, Беатрис Фламини

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