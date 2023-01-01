Астрономы сообщили о десятках НЛО в небе над Киевом

Информация о НЛО в Украине привлекла внимание ученых по всему миру, ведь авторы доклада — профессиональные астрономы. По их данным, в небе над Киевом и его окрестностями «неопознанные воздушные явления» появляются десятками.



Учитывая, что боевые действия в Украине привлекают в этой стране всеобщее внимание, может показаться удивительным, что у украинцев есть время и силы для чего-то другого. Поэтому было довольно неожиданно, когда 23 августа 2022 года в базе данных arXiv появился препринт написанной тремя учеными статьи об НЛО под названием «Неопознанные воздушные явления I. Наблюдения за событиями» (Жиляев и др., 2022).

Трое ученых работают в Национальной академии наук Украины, уважаемой и серьезной организации, созданной более 100 лет назад. Статья, написанная ими под руководством Бориса Жиляева, вызвала огромный ажиотаж как среди уфологов, так и внутри самой академии.



В начале статьи написано следующее:

НАСА поручило исследовательской группе изучить неопознанные воздушные явления (UAP), проводить наблюдения за событиями, которые с научной точки зрения нельзя считать известным природными явлениями. Главная астрономическая обсерватория НАН Украины также проводит независимое исследование UAP. ... По нашим данным, существует два типа UAP, которые мы условно называем: (1) Космики и (2) Фантомы. Необходимо отметить, что космики — это светящиеся объекты, более яркие, чем фон неба. Фантомы представляют собой темные объекты с контрастностью в диапазоне от нескольких до примерно 50%. Мы наблюдаем значительное количество объектов, природа которых неясна. Были обнаружены полеты одиночных кораблей, групп и эскадр кораблей, движущихся со скоростью от 3 до 15 градусов в секунду. ... Контраст объекта позволяет оценить расстояние с помощью колориметрических методов. Фантомы наблюдаются в тропосфере на расстояниях до 10-12 километров. Мы оцениваем их размеры от 3 до 12 метров и скорость до 15 километров в секунду.

Это немыслимые заявления (поразительные, если они соответствуют действительности), и первое, о чем я подумал, что статья является выдумкой, возможно, студенческим розыгрышем. Ведь настоящие ученые не стали бы утверждать, что обнаружили в небе над Украиной флотилии НЛО. Статья пока еще не привлекла внимания средств массовой информации, но уфологи начинали раззадориваться. Не то ли это научное доказательство существования НЛО, которого они так долго ждали?

Фантомы, космики и «стрижи»

Я прочитал статью. В ней было на удивление мало подробностей, но основная версия ученых заключалась в том, что у них были две камеры, обычно используемые для наблюдений за метеорами, которые в данном случае иногда фиксировали другие объекты, ненадолго попадавшие в кадр. Казалось, что иногда темные объекты (фантомы), а иногда яркие (космики и «стрижи») двигались очень быстро, и авторы утверждали, что увидеть их можно было только на короткой выдержке (1/1000 секунды) и при высокой частоте кадров (50 Гц).



Авторы назвали это «особой техникой наблюдения», что стало первым из многих настораживающих моментов и поводов для сомнений. Эти цифры отнюдь не «особые», поскольку в основном являются настройками по умолчанию для десятков миллионов камер для съемки при дневном свете. Каждый раз, когда айфон снимает видео при солнечном свете, он будет использовать выдержку от 1/500 до 1/4000 секунды и частоту кадров 30-60 Гц (в некоторых регионах — 25-50).



Так что же было такого особенного? Может, мощное увеличение? Нет, они показали несколько обрезанных изображений, на которых была видна дневная луна. И, опять же, они мало отличались от снимков, которые можно было бы получить с помощью айфона. Поэтому возникает очевидный вопрос: если украинские авторы ничего «особенного» не делали, то почему эти НЛО видели не все?

Ответ, как я быстро понял, заключался в том, что, наверное, они все-таки что-то делали.

Если это похоже на муху ...

Одно из изображений в статье показалось мне знакомым. Это было составное изображение из трех кадров, на которых три темные фигуры, пересекают то, что выглядит как обрезанная часть изображения. Фигуры были в основном черными или темно-серыми с несколькими более светлыми пикселями по бокам. Освещение и форма фигур отличались, и они были расположены неравномерно.

Составное изображение из трех кадров, представленное как НЛО, но напоминающее насекомое рядом с камерой.

По своему опыту я знаю, что значительная часть навыков, используемых в успешных исследованиях и наблюдениях за НЛО, — это простое узнавание. А в данном случае в этих фигурах я узнал то, что сам видел много раз: мух.

На сотнях видеозаписей НЛО виден небольшой темный объект, проносящийся через весь кадр. Человек, снимающий видео, часто предполагает, что объект находится далеко, у горизонта, а значит, он большой и при этом быстро передвигается. Но если сравнить их с другими видео, на которых, как известно, изображены мухи, пролетающие всего в нескольких футах или даже дюймах от камеры, то видно, что они выглядят точно так же. Достаточно увидеть это несколько раз, все станет совершенно очевидным.

Небольшого размера или находится на большой расстоянии?

Применение того же «колориметрического» RGB-анализа к известной мухе дает аналогичную кривую контраста, указывающую на удаленный объект, но муха находится всего в нескольких футах от нее.

В уфологии постоянная проблема — определить, является ли объект маленьким или далеко находится. В данном случае украинские авторы статьи заявили, что решили проблему с помощью метода, который они назвали «колориметрией». Авторы описывают этот метод лишь крайне расплывчато, но в основном в нем используется то, что объекты, как правило, по мере удаления больше сливаются с небом.

Проблема в том, что этот метод позволяет получить результат (и то очень приблизительный) только тогда, когда известен цвет и отражательная способность («альбедо») объекта. По словам авторов, объект был совершенно черным и неотражающим свет — с нулевым альбедо. На самом деле в природе так не бывает, поэтому измеренные ими расстояния недостоверны. Я запрограммировал модель инструмента, который они использовали для создания профилей в колориметрической системе «красны-зеленый-синий» (графиков цветов объекта относительно неба), и обнаружил большое сходство с летающими поблизости насекомыми, у которых был такой же низкий контраст, несмотря на то, что они находились всего в нескольких футах от меня.

Еще одно, что бросилось в глаза, это неравномерное расположение объектов. На изображении их размер был постоянным, поэтому расстояние до них, похоже, не менялось, то есть, движение объекта ускорялось или замедлялось. В результате вычислений с использованием полученных ими данных о расстояниях оказалось, что сила тяжести более двух тысяч граммов физически невозможна. Но на «расстоянии до летящей мухи» примерно в фут, она вполне обоснованно составляла 4 грамма.



Всего через несколько дней после публикации статьи я написал свои первоначальные выводы (М. Уэст, 2022). Реакция уфологического сообщества была ожидаемой. Меня обвинили в том, что я оскорбляю настоящих ученых и безучастен к тому, в какой напряженной обстановке они работают. Некоторые люди со мной согласились, но многие предпочли встать на сторону ученых.

Отсутствие внимания со стороны средств массовой информации означало, что ничего особенного не произошло. Я отправил авторам электронное письмо с просьбой дать комментарии и попросил прислать их данные, но ответа не получил. В сентябре 2022 года статья, опубликованная в издании Vice вновь вызвала интерес к этой проблеме (М. Голт, 2022), и журналисты таблоидов, которые обычно сомневаются, начали писать статьи о том, насколько потрясающими были фотографии.

Реакция Национальной академии наук Украины

Пока я этим занимался, Национальная академия наук Украины тоже не бездействовала. Обеспокоенные тем международным вниманием, которое привлекла статья, они организовали презентацию ведущего автора, Бориса Жиляева, чтобы дать ему возможность объясниться. Он не смог этого сделать, выступив с материалами, которые представляли собой бессвязный пересказ статьи без какой-либо дополнительной информации.

Не получив убедительных объяснений, НАН Украины попросила двух своих ведущих ученых написать рецензию. В результате Академия пришла к следующему выводу:

«Статья по форме и содержанию псевдонаучна, в использованных методах множество неточностей, упрощений, измышлений и откровенных подтасовок. Выводы по большей части абсурдны, притянуты за уши и не имеют ничего общего с простыми естественными объяснениями наблюдаемых явлений. Учитывая, что авторы вполне сознательно выдали эту работу за статью, уже напечатанную в профессиональном рецензируемом журнале, я считаю это обманом и фальсификацией, бросающей тень псевдонауки на всю Главную астрономическую обсерваторию». (Велесь О.А., 2022)

Профессор Леб

Через несколько дней после этого отреагировал еще один ученый — Ави Леб (Avi Loeb), директор проекта Galileo. Леб написал короткую статью, в которой поднял вопрос о том, что при скоростях, которые они определили (15 километров в секунду), объекты, названные «фантомами», по сути, были бы метеоритами и соответственно сгорели бы:

«Я пришел к выводу, что при указанных в статье скоростях и размерах объекты-„фантомы“ должны были генерировать огненные шары оптической яркости, определяемой на указанных расстояниях, и поэтому эти объекты не могли казаться темными. Однако, если объекты-„фантомы“ находятся в 10 раз ближе, чем указано, то их угловое движение по небу соответствует физической скорости, которая в 10 раз меньше, то есть, составляет 1,5 километра в секунду, а их предполагаемый поперечный размер составлял бы 0,3–1,2 метра, что характерно для артиллерийских снарядов». (А. Леб, 2022)

Этот «двойной удар» вызвал разочарование в уфологическом сообществе, особенно это касается критического отзыва Леба, поскольку он вполне допускает возможность того, что некоторые НЛО прилетают с других планет.

С моей точки зрения, этот отзыв был неоднозначным. С одной стороны, Леб согласился с тем, что представленные авторами статьи расчеты расстояния были ошибочными. Но, с другой стороны, он предположил, что более правдоподобными были бы артиллерийские снаряды, ничего на сказав о насекомых. Я написал ему, указав на неодинаковые промежутки между объектами. Он ответил, что это, наверное, объясняется тем, что снаряд приближался к камере (или удалялся от нее). Я указал на то, что не изменился размер объектов, но он не придал этому значения, сказав, что это — результат «размывания» объекта или атмосферного искажения. Я обратил его внимание на то, что изображение объекта, находящегося на более близкое расстоянии выглядит меньше, хотя на самом деле оно должно быть на 30% больше. Убедить его так и не удалось, и он заявил, что это, должно быть, снаряд, движущийся на расстоянии около километра со скоростью 500 метров в секунду.

Я провел более глубокий анализ, создав интерактивный геометрический калькулятор, который демонстрирует, что минимальная скорость была бы в 10 раз больше этого значения. Я тактично попросил его рассмотреть гипотезу о насекомых. К сожалению, Леб, похоже, зациклился на версии с артиллерийским снарядом.

Интерактивный калькулятор, созданный автором для демонстрации минимальной скорости «фантомов».

Неопределенная граница

Исследования НЛО иногда граничат с лженаукой, а иногда находятся в самой ее глубине. Это поднимает вопросы разграничения научного и лженаучного. Откуда нам знать, основаны ли исследования на строго научных принципах или больше похожи на многообещающую псевдонауку?

Обычно, если бы на ваше рассмотрение представили онлайн-статью, в которой говорилось, что авторы наблюдали «эскадры кораблей», летящих в воздухе с невероятной скоростью, вы бы решили, что это псевдонаука. Но затем вы видите, что статья написана тремя вроде бы уважаемыми учеными из авторитетной организации. Содержание то же самое, но, благодаря людям, написавшим ее, она вызывает гораздо больше доверия.

И тут появляюсь я, скептик, не имеющий специальной квалификации. Я правильно указываю на имеющиеся в статье недостатки, но поскольку у меня нет ученой степени, моим мнением можно запросто пренебречь.

Даже когда кандидаты и доктора наук и все члены академии доказывают несостоятельность и ложность статьи, все равно есть достойное сожаления мнение, согласно которому с равной вероятностью правы кандидаты и доктора из числа сторонников уфологии. Это проблема «ложного баланса».

Чтобы решить эту проблему, нам надо отказаться от практики простого сравнения количества докторов наук у «сторон» спора и вместо этого найти возможность сделать так, чтобы анализ доказательств стал более доступным для всех и чтобы люди могли более точно увидеть реальное положение дел.

По материалам иностранных СМИ