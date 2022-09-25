Ядерный чемоданчик есть у троих: Путин, Шойгу, Герасимов

В ходе своего обращения 21 сентября Владимир Путин, в частности, повторно предупредил НАТО о последствиях вмешательства в украинский конфликт. Автор статьи в Washington Post попытался «расшифровать» предупреждения российского лидера и дать оценку вероятности применения ядерного оружия.



Насколько велик риск применения Россией ядерного оружия на Украине? Вот что надо знать об этом.

21 сентября российский президент Владимир Путин в своей речи о частичной мобилизации в России выступил с предупреждениями о ядерном оружии и одобрил проведение незаконных «референдумов» в занятых Россией украинских регионах.

Вот что нужно знать о риске применения Россией ядерного оружия.

1. Что сказал Путин о ядерном оружии?

Путин в своей речи сделал два четких предупреждения. Первое адресовано НАТО. Путин бездоказательно заявил, что руководство НАТО обсуждает применение против России «оружия массового уничтожения». Он напомнил, что Россия обладает «более современными, чем у стран НАТО» средствами поражения. Намек понятен. Москва может ответить на ядерный удар Североатлантического альянса, которым НАТО ей не угрожает, нанеся собственный ядерный удар.

Второе предупреждение носит более общий характер. Путин пообещал, что Россия использует «все имеющиеся в нашем распоряжении средства» для защиты своей территориальной целостности, российского народа и «независимости и свободы» страны. Кому было адресовано второе предостережение — менее понятно. Наверное, аудитория не ограничивается членами НАТО.

2. Есть ли в данном случае что-то новое в ядерной политике России?

В первом предупреждении ничего нового нет. В российской военной доктрине от 2014 года и в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» от 2020 года говорится, что Москва «оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения». Путинское обращение не противоречит и его прежним заявлениям, призванным удержать НАТО от вмешательства в случае войны.

Теперь некоторые аналитики утверждают, что вторым предупреждением Путин расширил возможности России по применению ядерного оружия первой. Однако в «Основах государственной политики» уже есть положение о том, что ядерные силы страны существуют для защиты «суверенитета и территориальной целостности государства». Так что непонятно, что здесь меняют путинские слова.

Но важен контекст, в котором прозвучали эти предупреждения Путина. В той же речи Путин одобрил проведение в ближайшие дни «референдумов» на занятых Россией районах Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей Украины. Западные представители отмечают, что это голосование является незаконным по нормам украинского и международного права, и прогнозируют, что в ходе сфальсифицированного голосования подавляющее большинство его участников выскажется за вхождение в состав России, подготовив почву для аннексии этих территорий Москвой. Москва аннексировала Крым в 2014 году после проведения незаконного референдума, заявив, что 97% его участников проголосовали за присоединение.

Будут ли распространяться предупреждения Путина о защите российской территориальной целостности на аннексированные территории? Это важный вопрос. Некоторые западные аналитики ранее говорили, что украинские попытки вернуть оккупированный Россией Крым усилят риск российских ядерных угроз и даже применения ядерного оружия.

3. Какие у Путина есть практические варианты действий с ядерным оружием?

Крайне маловероятно, что Путин использует огромный российский арсенал стратегического ядерного оружия, способного нанести удар по Соединенным Штатам. Несомненно, он опасается спровоцировать апокалиптическую ядерную войну. Но Путин может сделать ставку на угрозы в сочетании с применением оперативно-тактического ядерного оружия, у которого меньше дальность и мощность, чтобы ошеломить Украину и ее западных сторонников. Его цель в этом случае будет заключаться в том, чтобы принудить их к прекращению конфликта на российских условиях из страха перед дальнейшей эскалацией.

Неясно, как именно Россия будет применять ядерное оружие при таком сценарии. Официальные российские источники ограничиваются общими политическими заявлениями. А российские эксперты в своих материалах обычно исходят из того, что российские войска способны победить в «локальном» конфликте типа украинского, благодаря чему в ядерной эскалации нет необходимости.

Но исходя из их оценок, можно строить разные предположения о способах применения такого ядерного оружия. Россия может осуществить подземный или воздушный ядерный взрыв, например, на своем арктическом полигоне на Новой Земле. Она может нанести показательный удар по необитаемому району вблизи Украины, например, в Черном море. И она может атаковать Украину напрямую, нанеся удар по военному объекту или даже по какому-нибудь украинскому городу. Путин может воспользоваться этими вариантами поочередно, дав Украине время на признание своего поражения, а Западу — на оказание давления на Киев с тем, чтобы он капитулировал до дальнейшей эскалации.

4. Как отреагирует мир?

Даже если такие варианты действий включены в российский план, применение ядерного оружия чревато огромными рисками для Путина и его режима. Вполне вероятно, что в этом случае Россия окажется в еще более тяжелой военной, политической и экономической ситуации.

Путин не может быть уверен в том, что Украина уступит, или что Запад откажется от поддержки Киева. Тогда у него останется два варианта: дальнейшая эскалация или признание провала своей отчаянной авантюры. Украина, Соединенные Штаты и НАТО не дают никаких оснований полагать, что они готовы отступить.

Путин также нарушит действующее уже 77 лет табу на применение ядерного оружия. Это ужаснет весь мир, вызовет волну осуждений и экономическую изоляцию, которая будет намного серьезнее всего того, с чем Россия сталкивается сегодня.

А еще есть вариант ответного военного удара по России. Перед выступлением Путина президент Байден предупредил, что если Москва применит ядерное оружие, «это изменит характер войны как никогда со времен Второй мировой». Он также предупредил Путина об ответной реакции США, заметив: «Характер ответа будет определяться тем, что сделают русские».

Не очень понятно, каков будет характер военного ответа. Независимые аналитики предлагают целую серию убедительных неядерных ответов, начиная с кибератак и кончая обычными ударами по российским войскам, призванными наказать те части и подразделения, которые совершили нападение, а также оказанием содействия украинским войскам в изгнании России с территории Украины.

5. Кто в России принимает решения о применении ядерного оружия?

Конечно, Путин вряд ли обладает неограниченными полномочиями по применению ядерного оружия. У российского государства есть три ядерных чемоданчика, находящихся у Путина, министра обороны Сергея Шойгу и у начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Аналитики говорят, что для отдания приказа на задействование стратегических ядерных сил России нужно разрешение двух обладателей ядерных чемоданчиков.

Но неясно, распространяется ли это ограничительное правило на оперативно-тактическое ядерное оружие, вызывающее сегодня наибольшую озабоченность. Аналитики утверждают, что хотя формально у российских вооруженных сил нет права вето, они в определенной мере контролируют применение такого оружия, участвуя в планировании и в нанесении ударов. Но верить в то, что российские офицеры откажутся выполнять приказ, весьма рискованно.

По материалам иностранных СМИ