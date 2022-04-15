Владимир Гаркавый и Денис Винокур: фунты или воротилы мошенников из Soft2Bet?

IT-отраслью страны сейчас принято гордится, как самолетостроителями, сталеварами и шахтерами прошлого. Однако не все так однозначно: Украина не только родина достаточно успешных и полезных проектов, но и один из признанных мировых центров Даркнета, с его черными финансами, конструкторами вирусов-вымогателей, фишингом, кардингом, сетевыми пирамидами и запрещенкой от порнографии до казино. Разработками программного обеспечения последних и обеспечения клиентов полным сервисом по защите от отслеживания и занимается компания Soft2Bet, которая спокойно работает в Киеве. Очевидно, время спокойствия для Soft2Bet закончилось, так как компанией вплотную занялась киберполиция...

..от которой теневые дельцы Soft2Bet успешно откупились. А сейчас настало время СМИ. Электронные средства массовой информации не дадут загнать под ковер дело Soft2Bet. Итак, наш рассказ о том, откуда взялась и что делает компания Софт2бет.

Киберполиция Украины «взяла след» и разоблачила компанию, которая уже успела создать более 20 онлайн-казино. Но и это не все. Сотрудники разоблаченной компании Soft2Bet не только создавали, но и «сопровождали» их, то есть поддерживали технически на постоянной основе. Количество сотрудников фирмы — минимум 80.

Число выявленных охваченных пользователей таких «азартных» ресурсов — минимум 500 000 человек. Компанию «сдали» фотографии: исходя из снимков, размещенных киберполицией и теми, которые размещены на сайтах поиска работы, речь идет о популярной онлайн компании Soft2Bet. Что интересно, с сайтов поиска работ в последнее время постепенно исчезает информация о вакансиях данной фирмы.

Киберполиция разоблачила компанию Soft2Bet, которая создавала и сопровождала онлайн-казино

В конце сентября в СМИ появилась информация от департамента киберполиции Национальной полиции Украины о том, что киберполиция разоблачила и прекратила протиправную деятельность компании, которая занималась созданием «под ключ» онлайн-казино, а также техподдержкой таких виртуальных проектов. Минимальный ценник на пакет таких услуг составлял 20 000 долларов. Ежемесячно такая незаконная деятельность приносила компании более полумиллиона долларов.

Как сообщили в киберполиции, злоумышленники создали фирму, якобы для развития web-ресурсов и онлайн-игр на территории Украины. Только вот по факту ситуация несколько не соответствует заявленным «целям». Так, компания предлагала свои услуги по созданию, техподдержке и обслуживанию клиентов онлайн-казино. Также специалисты занимались разработкой игровых платформ, которые использовались для азартных игр.

Офис и коллектив Soft2bet

Масштабы «азартной» аферы впечатляют. Техническим сопровождением веб-ресурсов в компании занималось более 80 сотрудников. Другими словами, заказчик, заплатив 20 тысяч баксов, получал не только свое собственное онлайн-казино, но и его постоянное техсопровождение. А вот если заказчик раскошеливался еще на 100 000 баксов, то ему настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения онлайн-казино в глобальной паутине и привлечения новых юзеров. А это тема очень выгодная в условиях развития информационного пространства...

Двадцать казино Soft2Bet

Киберполицией было выявлено более двадцати онлайн-казино, которые создала и сопровождала данная компания. А если говорить за базу пользователей их «азартных» ресурсов, то она насчитывает около 500 000 человек.

Сейчас все эти ресурсы заблокированы. По результатам обыска в помещении разработчиков онлайн-казино в Киеве, была изъята компьютерная техника, телефоны, черновая документация и наличка. Правоохранители квалифицирует дело по статье 203-2 Криминального кодекса Украины. Речь идет о незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и лотерей.

Ясное дело, что название компании в полиции не раскрывают, но популярное информационное издание AIN.UA предположило, что речь идет о популярном онлайн-казино. И они таки правы. Фотографии, выложенные на сайтах поиска работы компанией, совпадают с теми снимками, которые были сделаны во время облавы киберполицией. Мы прошлись также по разным сайтам с предложениями работы и также нашли схожие снимки. И, несмотря на то, что по закону, до того, как завершится официальное расследование, законники не могут разглашать подозреваемых, но таки мы можем предположить, кто «главные герои это пьесы». Смотрите сами.

Вот фотографии с сайта киберполиции:

Кстати, ссылка на сайт с вакансиями с разоблачающими фото, на которые ссылалось издание AIN.UA, уже недоступны. Во как...

Как говорится, святая наивность. Ведь есть и другие сайты.... И мы, конечно же, нашли такие. Вот фото с сайта Jubee, где популярная интернет-компания также размещала объявления с предложением работы проектным менеджером в IT сфере в Киеве.

Ну как считаете, это та самая компания? Ну, вопрос чисто риторический, но все же, вот еще один нюанс в пользу того, что мы правы. Прошлись мы еще по ряду сайтов с предложениями работы от этой компании. И что увидели? Большинство позиций закрыты или недоступны. Ой, ли? Внезапно ли? Ну да ладно...

В конце сентября минувшего года в средствах массовой информации от департамента киберполиции Национальной полиции Украины появилась информация о том, что в Киеве разоблачили и прекратили противоправную деятельность компании, которая занималась созданием «под ключ» онлайн-казино, а также техподдержкой таких виртуальных проектов.

Киберполиция оставила Soft2Bet себе на закуску

Хотя в киберполиции не сообщали, о какой именно компании идет речь, благодаря анализу фото с места обыска и другим просочившимся в открытый доступ данным, довольно быстро удалось установить, что с обысками пришли в киевский офис Soft2bet, которая позиционирует себя как европейская IT-компания в сфере online entertainment и разрабатывает онлайн-казино «под ключ» на собственном движке. Офисы Soft2bet расположены в Болгарии, Сербии, Португалии, а также на Кипре и Мальте.

В пресс-службе киберполиции заявили, что в офисе фирмы работало 80 сотрудников, а минимальный пакет услуг стоил $20 тысяч. За дополнительные $100 тысяч компания настраивала интернет-маркетинг для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей. Отмечается, что ежемесячный доход компании составлял более $500 тысяч.

Обыск провели в рамках расследования уголовного дела по статье 203-2 (Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины. Нарушение данной статьи, согласно действующему законодательству, наказывается штрафом от 10 тысяч до 40 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования.

Это предыстория. А дальше началось интересное. В самой компании Soft2bet т о досадном для себя инциденте промолчали и никак его не прокомментировали. Скорее всего потому, что в Киеве ее представительства официально не существует — о наличии киевского офиса на сайте компании не упоминается. То есть свою деятельность она тут вела нелегально.

Кроме того, из Интернета стали стремительно исчезать как ссылки на упоминания об обыске в киевском офисе, так и вообще любые материалы о деятельности компании в Украине. Зачищены отзывы, зачищены сайты вакансий, на которых еще недавно было множество предложений о работе в киевском офисе Soft2bet. Само собой, исчезли ссылки на материалы о расследовании деятельности компании, в которых говорилось о том, чем на самом деле занимается Soft2bet: Мошенники из онлайн-казино Soft2bet пытаются зачистить интернет от своих злодеяний.

Конечно, если приложить немного усилий, то часть из зачищенного можно восстановить. Но зачем? Лучше заглянуть в судебные реестры, ведь обыски в офисе Soft2bet происходили не просто так, а в рамках расследования уголовного дела, внесенного в Единый реестр досудебных расследований под номером 12020100090004981. Потому посмотрим туда, куда не могут добраться «чистильщики» из Soft2bet. Как гласят данные из Единого государственного реестра судебных решений, по этому делу было два заседания:

Откроем их и посмотрим, о чем шла речь. В первом заседании, 8 декабря 2020 года адвокат ООО «Дата Системс Девелопмент» жаловался, что его клиенту не отдают изъятое в ходе обыска имущество — в основном компьютерную технику:

Из материалов другого судебного заседания, которое состоялось 28 января 2021 года, выясняется, что компания Soft2bet «в целях конспирации осуществляет свою деятельность под брендом «Arax Development».

Сами решения детально анализировать и пересказывать не стоит — это обычные жалобы адвокатов фигурантов дела на действия следствия, таких в деле, если следствие, конечно, не «похоронят», будут сотни. Впрочем, кому интересно — реестр открыт, можете ознакомиться самостоятельно.

Но из этих двух абсолютно «проходных» жалоб адвокатов, на которых последние просто заработали немного денег, очевидным становятся две вещи:

1. Компания Soft2bet действовала в Украине нелегально — это раз.

2. Всплывают названия фирм, которые прикрывали эту нелегальную деятельность: ООО «Дата Системс Девелопмент» и ООО «Arax Development». Мы отнюдь не изобретаем велосипед, делая следующее действие. И заметим в скобках, что у сотрудников киберполиции, ведущих следствие по делу Soft2bet, куда больше механизмов поиска необходимой информации.

А следующим логичным действием будет поинтересоваться — а что это за ООО «Дата Системс Девелопмент» и ООО «Arax Development», чье имущество использовали мошенники из Soft2bet и которое изъяли сотрудники киберполиции?

ООО «Дата Системс Девелопмент» зарегистрировано 01.11.2019 года, юридический адрес — г. Киев, ул. Васильковская, д. 14, копус «В», офис 208 (именно там, где производились обыски). Уставной капитал — 140 000 гривен. Бенефициар — Винокур Денис Викторович:

Если сделать просто движение мышкой и просмотреть дальнейшие сведения о компании, окажется следующее:

Санкционные списки и антикоррупционные расследования. Почему-то не удивляет.

Гаркавый Владимир Николаевич и Soft2Bet

То же самое проделаем и с ООО «Arax Development». Зарегистрировано 19.09.2016, юридический адрес — город Сумы, улица Кооперативная, 1. Уставной капитал — 1 000 (Одна тысяча) гривен. Руководитель и бенефициар — Гаркавый Владимир Николаевич, причем он стал ним только 03.09.2019 года:

Продолжим дальше. Кого-то удивляет результат?:

Правда, есть между обеими фирмами и существенная разница. Если ООО «Дата Системс Девелопмент» показала за 2020 год неплохие финансовые результаты:

То у ее коллеги по уголовному делу ООО «Arax Development» все гораздо печальнее:

Из этой картинки можно сделать следующие выводы: ООО «Arax Development» использует упрощенную систему налогообложения, платит минимальный взнос в госбюджет — 1 157 гривен в месяц, начала она платить налоги в июне 2020 года и прекратила их платить в январе 2021-го — фирма «сгорела», смысла ее держать на плаву дальше просто нет.

Кроме того, есть разница во владельцах этих двух фирм. Если Винокур Денис Викторович, бенефициар и руководитель ООО «Дата Системс Девелопмент» ней же и ограничивается, то с владельцем ООО «Arax Development» Гаркавым Владимиром Николаевичем история несколько другая:

Проверка в реестрах показывает, что он причастен к деятельности одиннадцати фирм. Причем тот факт, что большинство из них находятся в санкционных списках, уже никак не удивляет.

Впрочем, это говорит о простом факте: Владимир Николаевич Гаркавый — зиц-председатель во всех этих конторах. И ООО «Arax Development» — простая ширма для деятельности Soft2bet. И, судя по тому, что Гаркавый стал ее «владельцем» в 2019 году, эту фирму готовили к роли «шарашкиной конторы» целенаправленно. Скорее всего, ее «бенефициар» даже не подозревает о том, что он стал разработчиком нескольких десятков онлайн-казино.

Что касается владельца и бенефициара другой компании, которая фигурирует в уголовном деле по расследованию действий Soft2bet, — ООО "«Дата Системс Девелопмент» — Дениса Викторовича Винокура, то тут дать однозначный ответ сложно. С уверенностью можно утверждать лишь одно — он отнюдь не является зиц-председателем собственной фирмы. А вот какова его роль в деятельности интернет-мошенников из Soft2bet — пусть устанавливает следствие.