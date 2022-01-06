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Дайджест > Главврач Светлана Фёдорова: У этой власти нет ничего святого

Главврач Светлана Фёдорова: У этой власти нет ничего святого

Автор: «Фраза»
06.01.22 18:25
124
Главврач Светлана Фёдорова: У этой власти нет ничего святого

Светлана Фёдорова, главврач Николаевский больницы, уволенная за критику министра здравоохранения, написала пост в ФБ. Даём его без купюр, так как она пишет правду. А Виктор Ляшко это - вторая Супрун, только в профиль и он станет для Зеленского одним из факторов уничтожения рейтинга.

«Один из моментов «неугодности» меня, как главного врача. Одна из мелочей, почему уволили. Потому что никогда не соглашалась на белое говорить черное и наоборот.

Не соглашалась с требованием властей закупать там, куда они покажут пальцем. Честные, нормальные закупки позволяли мне экономить значительные суммы. И они шли не в карман властям. А на зарплаты сотрудникам. И это очень взбесило власть!

Один лишь маленький пример, см фото:

А таких примеров тысячи и, к сожалению, коллеги-главврачи, те, кто стоя у трибуны облрады, обвинял меня — они замазаны этими закупками, не по своей воле, боясь за свои кресла, равнодушно созерцая минималки своих сотрудников. Обьясняю что на фото и прошу конкретно, по этому и тысячи подобных фактов, вмешаться правоохранителям. Это закупленные за деньги областного бюджета Областной Базой Спецмедснабжения по прямой указке Облздрава маски. Обычные маски, которым цена от 90 копеек до гривны. Но Облздрав через базу их покупает по 10 грн 66 коп, обзывает в накладной, через запятую, респираторами, и как думаете, какой процент отката и кому в карман он упал? Правильно. Откат около 90% . Закуплено на всю область! Как Вы думаете, зачем? Потому что, если б дали деньгами, то такая зараза, как Федорова, не закупала б по 10 грн и не несла б откаты! Она б, дрянь такая, снова бы зарплаты каким-то там санитаркам платила. А бедные зеленые власти оставались бы без отката. Поэтому Федорову уволить. Другим гавкать не повадно будет!

И дальше творим беззаконие! В общем маски эти (поганого качества, обозванные по накладным «респираторами») притащили нам с областной базы. И накладную на них. Вы понимаете, почему я не шла на их гнусные предложения и сделки? Потому что вот эта дрянь везде! И те, кто голосовал за мою отставку — это участники, получается, этих схематозов, предатели и просто бессовестные мерзавцы. Мы вас спасали. Вы расстреливаете нас в спины и плюёте в лицо. Циничные нелюди. Вы хотите, чтоб мой персонал заражался в этих «респираторах», твари вы бесчеловечные, торгующие человеческими жизнями.

У этой власти нет ничего святого. У тех, кто им подтявкивает нет ни чести ни совести. Даже животное, когда оказываешь ему помощь, дикое животное, не кусает. Вы рвете на части из-за своей оголтелости и никчемности. Вы сегодня в очередной раз пришли сказать моему коллективу, что они рабы. Мы все вам говорим — НЕТ. Мы не рабы. Я горжусь своим коллективом. Дети, мы вместе и не бойтесь ничего! Пусть боятся они нас. Честь имею".

По материалам Резидент и ФБ Федоровой

Тэги: здоровье, политика, Виктор Ляшко, Светлана Федорова

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