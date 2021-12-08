Китайцы обнаружили на обратной стороне Луны таинственную «хижину»

Китайский ровер «Юйту-2», находясь в кратере Фон Карман, что на обратной стороне Луны, обнаружил на горизонте загадочный объект квадратной формы. Объект находится от лунохода примерно в 80 метрах. Теперь аппарат движется к нему для более детального изучения, пишет портал Space.com.

Неизвестный объект на горизонте «Юйту-2» заметил ещё в конце ноября, когда проводил исследования лунной поверхности в рамках 36-х лунных суток своего нахождения на спутнике. Специалисты Национального космического управления Китая (CNSA) назвали объект «таинственной хижиной» и сильно заинтересовались им, из-за чего даже изменили программу лунохода. Аппарат должен подобраться к объекту вплотную и точно определить, что это такое. На новую миссию у «Юйту-2» уйдёт два-три месяца, поскольку скорость лунохода составляет 80-90 сантиметров в сутки из-за необходимости избегать ям и камней.

Учёные предполагают, что «Юйту-2» запечатлел на снимке валун, который когда-то выбило из поверхности Луны ударом метеорита. Но только близкое изучение «таинственной хижины» может подтвердить или опровергнуть это предположение.

Работающие на солнечных батареях луноход «Юйту-2» и посадочный модуль «Чанъэ-4» являются первыми аппаратами, успешно высадившимися на обратной стороне Луны, которая никогда не видна с Земли — из-за приливного захвата Луна всегда обращена к Земле одной стороной. Он высадился 3 января 2019 года и за эти годы проехал около 850 метров по дну большого кратера Фон Карман диаметром 186 километров, изучая грунт и мелкие метеоритные кратеры на его поверхности.

«Чанъэ-4» является уже четвёртой лунной миссией Национального космического управления Китая и второй миссией с высадкой лунохода на поверхность спутника. Миссии «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2» были орбитальными, в ходе «Чанъэ-3» на ближней к Земле стороне спутника был высажен первый луноход серии «Юйту». Кроме того, Китай отправил на орбиту Луны тестовую миссию «Чанъэ-5 Т1», а в ходе будущей полноценной миссии «Чанъэ-5» собирается провести сбор образцов лунного грунта и вернуть их на Землю для дальнейшего изучения.

По материалам 3dnews.ru