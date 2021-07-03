Юрий Голик продолжает воровать миллиарды на «Большом строительстве» и давит на журналистов, которые его обличают

О том, что дороги в Украине ремонтируются усиленными темпами, слышали, пожалуй, многие. И о том, что ремонт идет в рамках программы «Велике будівництво». Как и о том, что на эту программу выделены колоссальные деньги. Так, государственный бюджет на 2021 год предусматривает 89 миллиардов гривен на реализацию всех строек этого проекта.

Большинство украинцев, конечно, догадывается, что значительная часть из этих денег разворовывается – ведь не зря же кто-то метко прилепил этому президентскому прожекту несколько измененное название – «Велике крадівництво». Но вот кто и как ворует – это известно не всем. Оно и понятно – деньги надо воровать тихо, а то сбежится толпа желающих умыкнуть и себе немножко, а ведь бюджет не резиновый, на всех не хватит.

Потому к дерибану допущено строго ограниченное количество приближенных к Зеленскому и его ближайшим прихлебателям.

Среди таких топ-воров – Юрий Голик, назначенный координатором программы «Велике будівництво» в феврале 2020 года. Прошлогодний бюджет – 121,8 миллиарда гривен – успешно освоен. О том, что значительная часть из этих денег (частично взятых из «ковидного фонда»), осела в карманах Голика, неоднократно писали. Но все эти громкие скандалы остались гласом вопиющего в пустыне.

Поскольку президенту нужен не очередной клоун с видосиками, а профессионал. Профессионал распилов именно на дорогах. А Юрий Голик научился мастерски пилить бюджетные деньги на ремонтах дорог еще когда работал в Днепропетровской ОГА вместе с ее главой Валентином Резниченко. При президенте Порошенко, кстати. Но ненависть шестого к пятому отнюдь не помешала Голику стать координатором программы «Велике будівництво».

Потому что воровать надо умеючи. Что он и продемонстрировал практически сразу, создав так называемый «Дорожный картель» из подрядчиков, которые получили самые выгодные заказы. Лидерами по стоимости выигранных закупок являются общества с ограниченной ответственностью «Автомагистраль-Юг», «СУНП Автострада», «Техно-строй-центр», «Онур Конструкцион Интернешнл», «Ростдорстрой», «Альтком» и «ПБС» – они получили в 2020 году 72% заказов.

Не пошатнули позиции Голика даже откровения экс-министра финансов Уманского, который заявил, что эти фирмы перепродают свои подряды более мелким предприятиям, воруя на этом 30-40% от выделенных денег. В прошлом году сумма «спиленного» составила около 35 миллиардов гривен.

Напомним, что именно 35 миллиардов дополнительно получил «Укравтодор» из «ковидного фонда». Деньги, собранные всем миром на борьбу с коронавирусом, волевым решением Зеленского перекинули на ремонт дорог. И – украли. Заявление Уманского, кстати, никто не оспорил и клеветой не назвал. Так что из простых слов они стали фактом: «дорожный картель» под руководством Юрия Голика украл 35 миллиардов гривен.

А вот заявление другого человека, журналиста и руководителя ГО «Наші Гроші» Алексея Шалайского, Юрия Голика почему-то разозлило и он решил подать на Шалайского в суд:

Правда, если внимательно прочитать слова Голика, то получается, что суд он выиграл совсем не по поводу того, что сказал о нем Шалайский. А по какой-то мелочной зацепке, с которой цеплялся к журналисту адвокат Голика. И Голик почему-то этому радуется. Нет, победа в суде – она, конечно, победа. Но почему-то, заявляя о том, что Шалайский «распространял обо мне неправдивую информацию», Голик опровергает не эту информацию, а совершенно непонятную вещь о Шалайском.

Не спорим – может быть, что последний – очень нехороший человек. Но нам интересен все-таки не его моральный облик, а что он сказал такого о Голике, что так разозлило руководителя «Дорожного картеля».

А сказал (вернее – написал) Шалайский о Голике следующее: «Картель продолжил путь к коллективной монополии. Теперь всего четыре фирмы из числа отцов-основателей Национальной ассоциации дорожников Украины получат более 61% подрядов Укравтодора этого года. А «Автомагистраль-Юг» перевалила за 20 млрд грн и ей осталось совсем немного чтобы пересечь отметку 22 500 000 000 грн – это годовой размер всего оборонного заказа нашей воюющей страны.

То есть в целом все соответствует пожеланию идеолога «Большого строительства» Юрия Голика, который на днях дал чистосердечные показания в интервью «Минтранса»:

«Я хочу, чтобы дорожный картель появился. Более того, считаю, что Укравтодор должен сделать все, чтобы он появился».

Именно эти слова Шалайского не понравились Юрию Голику, куратору и координатору программы «Велике будівництво». Кстати, работает он в этом качестве совершенно бесплатно. Ну, если верить ему самому, поскольку Голик неоднократно заявлял, что заработной платы в этом качестве он не получает.

Повторимся – по поводу написанного Шалайским Голику возразить нечего. А обида осталась. Хотя, может, обиделся он не на вышесказанное, а на следующее: «С началом «Большого строительства» Юрий Голик вошел в президиум Еврейской конфедерации Украины, которую возглавляет Борис Ложкин – его бывший работодатель с «Украинского медиа холдинга». Также в президиум входит Валентин Резниченко, еще один выходец из «УМХ», который сейчас возглавляет Днепропетровскую облгосадминистрацию»?

Если кто-то думает, что пост Шалайского попахивает антисемитизмом, то это как раз ошибка. Обидное для себя Голик заметил не в этом. Да и не обидная это информация, если честно, а проясняющая суть того, кто стоит за всей этой вакханалией с воровством денег на ремонте дорог.

Дело в том, что Шалайский разместил состав Еврейской конфедерации Украины:

Кто такой Игорь Коломойский – объяснять не надо. Относительно еще одного члена Конфедерации – Валентина Резниченко – кратко поясним. Это – глава Днепропетровской областной государственно администрации. Нынешний, назначенный Зеленским. А до этого Резниченко руководил этой же ОДА в 2015-2019 года. При «проклятом барыге».



И прославился тендерными махинациями на дорогах. А возглавлял все эти схемы именно Юрий Голик. Пикантности ситуации придавал тот факт, что в тендерах почти всегда выигрывали компании, которые находятся в розыске Интерпола: ООО «Стройинвест Инжиниринг»; ООО «Группа« Капитал Строй»; ООО «Алиас-Компани»; ООО «Строймакс-Компани»; ООО «Мистокомбуд»; ООО «Укр-Реммонтаж»; ООО «АВС БИЛД Сервис»; ООО «Коммунальщик»; ООО «Днипроспецлифтсервис». По информации СМИ, большинство из этих фирм связаны с одиозными гражданами Украины, Израиля и США одновременно – братьями Владимиром и Леонидом Дубинским.

Опыт не пропал зря – оба (Голик и Резниченко) оказались востребованными при Зеленском. Может, именно на то, что Шалайский копнул этот шлейф из прошлого, обидело Голика? И он решил подать в суд на не в меру любящего правду журналиста? А поскольку опровергать что-то из сказанного было опасно – можно ведь нечаянно стронуть лавину компромата – то Голик не придумал ничего лучшего, как прицепиться к какой-то мелочи из биографии журналиста и выдать это за огромную победу?

В этой связи обратите внимание на список из первой десятки тех, кто выиграл подряды на строительство дорог:

Сравните фирмы, которые связывают с Голиком – «Автомагистраль-Юг», «СУНП Автострада», «Техно-строй-центр», «Онур Конструкцион Интернешнл», «Ростдорстрой», и «ПБС» - и процент из подрядов от общей части госзаказа. И вернитесь к началу материала, сравнив эти названия с теми, кто в прошлом году освоил 2/3 средств, выделенных на ремонт дорог.

И, между прочим, напомним, что ООО «Будінвест Інжинірінг» - это фирма одиозных братьев Дубинских, которых вот уже больше десяти лет разыкивает ФБР и просит украинских правоохранителей помочь в аресте. Но отечественная Фемида почему-то слепа. Впрочем, это отдельная история: Владимир Дубинский и Леонид Дубинский: как одиозные братья грабят бюджет под видом ремонта дорог на Днепроперовщине.

Кстати, о Коломойском. Издание newsworldcars выдвинуло неожиданную версию о его настоящей роли в «Большой стройке»: «Юрий Юрьевич Голик активно пилит бюджет «Большого строительства» не только ради собственной выгоды, но и по совету своего патрона Игоря Валерьевича Коломойского. По сути казнокрад Юрий Голик буквально закатывает в асфальт рейтинг президента Зеленского, уничтожая его на корню».

Судя по тому, что бравурные спичи и видосики Зеленского по поводу «успехов» «Большой стройки» зачастую диссонируют с реальностью, версия имеет право на существование.

Впрочем, может быть, что президент просто «в доле». Ибо как объяснить то, что Голик уже почти полтора года курирует распил гигантских бюджетов на «Большой стройке»? Напомним – в прошлом году на эту программу выделили 121,8 миллиарда гривен, а этом – 89 миллиардов. Что составляет 210 миллиардов гривен. И, если прав Уманский, что воруют из этих денег 30-40%, то выходит, что в разнообразных карманах осело минимум 60 миллиардов гривен. Почти оборонный бюджет воюющей страны. Таких денег хватит на подкуп кого хочешь, а не только клоуна из «Квартала». Впрочем, выводы делайте сами. Но факт остается фактом – полтора года подряд куратор «Большой стройки» Юрий Голик ежедневно попадает в скандалы, связанные с воровством денег из этого проекта. И – продолжает ним руководить.