Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > США хотят запретить России и Китаю добычу ископаемых в Гренландии, — NYT

США хотят запретить России и Китаю добычу ископаемых в Гренландии, — NYT

Александр Панько
23.01.26 17:47
126
США хотят запретить России и Китаю добычу ископаемых в Гренландии, — NYT

Соединенные Штаты Америки хотят запретить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщает издание, эти элементы, описанные восемью западными высокопоставленными чиновниками по вопросам безопасности и дипломатии, дают самое полное представление о контурах потенциального компромисса по Гренландии, о котором президент США Дональд Трамп объявил в среду, но без деталей.

Отмечается, что его шаг, по крайней мере, временно разрядил трансатлантический кризис, вызванный США, относительно датской территории.

По словам чиновников, которые высказались на условиях анонимности, важно, что обсуждаемые предложения не соответствуют цели Трампа по передаче права собственности на всю Гренландию от Дании к США, чтобы обсудить деликатные дипломатические вопросы. Чиновники предупредили, что многие детали еще не окончательно согласованы.

Неясно, приведут ли эти обсуждения к заключению соглашения по территории. Дания, которая публично выступает против передачи права собственности на любые земли Гренландии, может не согласиться с предложенными планами.

Однако чиновники выразили надежду, что им удастся одновременно решить вопросы, которые беспокоят Трампа, по защите Арктики от возможных угроз со стороны России и Китая, придерживаясь при этом «красной линии» Европы, согласно которой Гренландия не продается.

Для этого предложения предусматривают:

— Создание новой важной миссии НАТО в Арктике. Несколько чиновников назвали эту миссию «Арктический часовой» (Arctic Sentry) наподобие миссий НАТО с подобным названием в Балтийском море и Восточной Европе, которые имеют целью противодействовать все более агрессивной России.

— Обновление соглашения, подписанного между Данией и США в 1951 году. Этот пакт предоставляет американским военным широкий доступ к Гренландии, автономной датской территории, для проведения операций, включая строительство и эксплуатацию военных баз. Американские чиновники выразили обеспокоенность, что этот доступ может быть ограничен или прекращен, если Гренландия получит независимость. Чиновники НАТО обсудили расширение пакта 1951 года новым соглашением, которое фактически создаст на этой территории американские анклавы.

— Ограничения для стран, не являющихся членами НАТО, в частности для России и Китая, в получении прав на добычу редких минералов, находящихся глубоко под ледниковым покровом Гренландии.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о формировании рамок будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.

Тэги: США, Китай, Россия, Гренландия, ископаемые

Комментарии

Статьи

19.01.26 10:09

«Разумна политика» Дмитрия Разумкова: кто будет союзником в регионах?

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете
12.01.26 14:21

Археологи обнаружили 400-летний стеклянный фаллос... в монастырском туалете

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.01.26 18:47

В ОАЭ стартовали переговоры между Украиной, Россией и США

23.01.26 18:38

Маск дал резонансный прогноз в Давосе

23.01.26 18:28

«Киевстар» возобновил работу после технического сбоя

23.01.26 18:22

Специальные графики аварийных отключений начали применять в Украине

23.01.26 18:17

За Тимошенко внесли крупный залог

23.01.26 18:12

Электричество в Украине продолжат массово отключать 24 января

23.01.26 17:21

ЕС направит на поддержку украинцев сотни аварийных генераторов

23.01.26 16:44

Жителей Киева снова призвали покинуть город

23.01.26 16:35

Ваш хозяин в Москве не продержится 100 лет... В Украине жестко ответили Орбану

23.01.26 18:47

В ОАЭ стартовали переговоры между Украиной, Россией и США

23.01.26 16:44

Жителей Киева снова призвали покинуть город

23.01.26 16:17

Ситуация в энергосистеме существенно осложнилась. В «Укрэнерго» назвали причину

23.01.26 15:24

Гарантии безопасности готовы, — Зеленский

23.01.26 15:12

В Кремле назвали «очень важное» условие для мира

23.01.26 15:05

В Абу-Даби начались трехсторонние переговоры Украина-США-Россия, — СМИ

23.01.26 14:11

Украина станет членом ЕС уже в 2026 году, - документ

22.01.26 14:05

Трамп создал Совет мира: список стран

22.01.26 09:24

Украина и Россия «умеренно близки» к заключению мира, — Трамп

21.01.26 16:57

Трамп высказался о войне в Украине в Давосе

19.01.26 14:14

Китайцы выявили еще одну поразительную пользу кофеина

19.01.26 06:43

Сырский сделал громкое заявление по поводу войны в Украине

19.01.26 09:33

Морозы в Украине отступать пока не планируют. Прогноз на неделю

19.01.26 16:26

Маск бьет тревогу из-за низкого уровня рождаемости в мире

19.01.26 11:25

Украина хочет подписать с США рамочную сделку о гарантиях безопасности, — FT

19.01.26 14:37

Британцы обнаружили экзотический способ контролировать уровень сахара в крови

20.01.26 22:02

Буданов сделал неожиданное заявление по поводу мирного процесса

19.01.26 12:30

Ученые назвали безопасную норму видеоигр

20.01.26 10:54

Украина должна создать свой антидроновый купол, — Федоров

19.01.26 05:09

Италия передаст Украине очень важную помощь

Фото и Видео
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
СБУ взорвала подводную лодку в Новороссийске
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
Наводнение в Марокко унесло десятки жизней
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди