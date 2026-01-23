США хотят запретить России и Китаю добычу ископаемых в Гренландии, — NYT

Соединенные Штаты Америки хотят запретить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии. Об этом сообщает The New York Times.

Как сообщает издание, эти элементы, описанные восемью западными высокопоставленными чиновниками по вопросам безопасности и дипломатии, дают самое полное представление о контурах потенциального компромисса по Гренландии, о котором президент США Дональд Трамп объявил в среду, но без деталей.

Отмечается, что его шаг, по крайней мере, временно разрядил трансатлантический кризис, вызванный США, относительно датской территории.

По словам чиновников, которые высказались на условиях анонимности, важно, что обсуждаемые предложения не соответствуют цели Трампа по передаче права собственности на всю Гренландию от Дании к США, чтобы обсудить деликатные дипломатические вопросы. Чиновники предупредили, что многие детали еще не окончательно согласованы.

Неясно, приведут ли эти обсуждения к заключению соглашения по территории. Дания, которая публично выступает против передачи права собственности на любые земли Гренландии, может не согласиться с предложенными планами.

Однако чиновники выразили надежду, что им удастся одновременно решить вопросы, которые беспокоят Трампа, по защите Арктики от возможных угроз со стороны России и Китая, придерживаясь при этом «красной линии» Европы, согласно которой Гренландия не продается.

Для этого предложения предусматривают:

— Создание новой важной миссии НАТО в Арктике. Несколько чиновников назвали эту миссию «Арктический часовой» (Arctic Sentry) наподобие миссий НАТО с подобным названием в Балтийском море и Восточной Европе, которые имеют целью противодействовать все более агрессивной России.

— Обновление соглашения, подписанного между Данией и США в 1951 году. Этот пакт предоставляет американским военным широкий доступ к Гренландии, автономной датской территории, для проведения операций, включая строительство и эксплуатацию военных баз. Американские чиновники выразили обеспокоенность, что этот доступ может быть ограничен или прекращен, если Гренландия получит независимость. Чиновники НАТО обсудили расширение пакта 1951 года новым соглашением, которое фактически создаст на этой территории американские анклавы.

— Ограничения для стран, не являющихся членами НАТО, в частности для России и Китая, в получении прав на добычу редких минералов, находящихся глубоко под ледниковым покровом Гренландии.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о формировании рамок будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.