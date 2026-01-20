Британцы обнаружили экзотический способ контролировать уровень сахара в крови

Эксперты из университета Англия Раскина в Великобритании узнали нечто экзотическое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление побегов бамбука улучшает контроль уровня сахара в крови, снижает воспаление и поддерживает здоровье кишечника за счет антиоксидантных и пробиотических эффектов.

Ученые оценили все доступные научные данные о потреблении бамбуковых побегов: в их обзор вошли как исследования с участием людей, так и эксперименты на клетках.

Было установлено, что бамбук богат белком, аминокислотами, калием, селеном и витаминами группы B, а также содержит мало жира и умеренное количество клетчатки. В клинических опытах его употребление было связано с улучшением контроля сахара в крови и липидного профиля крови, что указывает на потенциальную пользу для людей с диабетом и повышенным риском сердечнососудистых заболеваний.

Поясняется, что пищевые волокна бамбука (целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин) способствовали улучшению работы кишечника, а также усиливали антиоксидантную и противовоспалительную активность организма.

Добавляется при этом, что в лабораторных экспериментах бамбук демонстрировал пробиотический эффект, поддерживая рост полезных кишечных бактерий. Данный продукт снижал образование токсичных соединений, таких как акриламид и фуран, которые могут появляться при термической обработке пищи.

Впрочем, акцентируется внимание на том, что бамбук нельзя считать полностью безопасным продуктом. Дело в том, что некоторые его виды содержат молекулы гликозиды, способные выделять токсичный цианид при употреблении в сыром виде.

Однако, по словам британцев, такие риски просто устраняются при правильной предварительной варке побегов.

