Ваш хозяин в Москве не продержится 100 лет... В Украине жестко ответили Орбану

Министр иностранных дел Андрей Сибига ответил на антиукраинское заявление венгерского премьера Виктора Орбана относительно вступления Украины в ЕС. Об этом Сибига написал в X.

«Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не продержится 100 лет, даже если бы вы были готовы пересадить ему все органы. А в день вступления Украины в ЕС мы повесим этот заголовок в рамке в Верховной Раде Украины, чтобы помнить о вашей лжи в течение следующих 100 лет», — говорится в его публикации.

Напомним, Орбан заявил, что Венгрия не пустит Украину в ЕС ближайшие 100 лет.