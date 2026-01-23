ЕС направит на поддержку украинцев сотни аварийных генераторов

Евросоюз снабдит Украину 447 аварийными генераторами из своих стратегических резервов на фоне массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре страны. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии в пятницу, 23 января.

Общая стоимость поставок составляет 3,7 млн евро.

Генераторы направят в наиболее пострадавшие общины для восстановления электроснабжения больниц, укрытий и других критически важных объектов.

В Еврокомиссии отметили, что это решение призвано удовлетворить срочные потребности и является частью постоянной поддержки энергетической устойчивости Украины.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире BFMTV сообщил, что Париж предоставит Украине эквивалент 13 мегаватт электроэнергии и около сотни генераторов.

«Франция передаст Украине эквивалент 13 мегаватт электроэнергии и около сотни генераторов, чтобы в городах и регионах, где инфраструктура разрушена, можно было обеспечить энергетическую поддержку. Эта помощь дополнит поддержку других стран», — отметил министр.

С начала полномасштабного вторжения России ЕС передал Украине почти 10 тысяч генераторов через Механизм гражданской защиты ЕС.

Напомним, Азербайджан, Словакия и Чехия отправили в Украину грузы с генераторами, трансформаторами, кабелями, медицинским оборудованием и другой гуманитарной помощью, которую мы получим в ближайшие дни.