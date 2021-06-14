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Дайджест > Как «тендерные короли» набивают карманы на строительстве дорог в Днепропетровской области

Как «тендерные короли» набивают карманы на строительстве дорог в Днепропетровской области

Автор: «Вовремя»
14.06.21 13:41
89
Как «тендерные короли» набивают карманы на строительстве дорог в Днепропетровской области

Уже второй год в Украине вовсю идет дорожное строительство как международного, так и местного значения. Днепропетровская область является одним из лидеров в создании новой дорожной инфраструктуры. Впрочем, часто к этому процессу пытаются примкнуть и не совсем чистые на руку бизнесмены.

Так, только за последние два месяца ООО «Будинвест инжениринг», принадлежащая Владимиру Дубинскому, подписала контрактов по дорожному строительству на 2,4 млрд гривен. И это с учетом того, что фирма фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с отмыванием денег, в том числе на строительстве дорог, а сам Дубинский вместе со своим братом фигурируют в списке разыскиваемых лиц ФБР из-за мошенничества с недвижимостью. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Дорогие дороги

Фирмы Владимира Дубинского в Днепропетровской области не раз фигурировали в уголовных делах, связанных с отмыванием бюджетных средств через фиктивные фирмы. Тем не менее эти обстоятельства не помешали ему заполучить за два месяца нынешнего года просто гигантскую сумму бюджетного финансирования на строительство дорог.

ООО «Будинвест инжениринг» «прописано» на ул. Лебедева-Кумача 33, где зарегистрированы фирмы, связанных с «тендерными королями» Днепра – братьями Дубинскими, а именно «Лифтовик-Днепр», «Промтер» и «Днепрспецлифтсервис». Также в 2016 году «Будинвест инжениринг» руководил Крамарь Алексей – менеджер Дубинских по такой фирме, как «Группа капитал строй». Подробно об их деятельности можно почитать тут.

Первый контракт на 302 миллиона гривен со Службой автомобильных дорог в Днепропетровской области «Будинвест инжениринг» подписала 29 марта 2021 года.

В первом контракте речь шла о среднем ремонте трассы Т-04-12 Каменское-Шульговка-Михайловка-Котовка-Перещепино-Чернявщина-Жемчужное. Впрочем, несмотря на столь длинное название, ремонт предполагался всего на двух участках трассы, общей протяженностью менее 14 км.

На следующий день, 30 марта, появились отчеты о начале ремонта. В материалах мелькали фото техники с логотипом фирмы «Будинвест инжениринг». 30 апреля на «34-м канале» вышел репортаж о том, что трасса отремонтирована.

Также в этот день Служба автодорог в Днепропетровской области подписала с ООО «Будинвест инжениринг» еще три контракта на сумму 942 миллиона гривен. Фирма выиграла право ремонта трасс: Т-04-05 Днепр-ХуторскоеТ-04-30 Каменское-Светлогорское и Т-04-13 Царичанка-Магдалиновка-Губиниха, все – отдельными участками.

Буквально за неделю до этого, эта же фирма подписала еще один контракт на 402 миллиона гривен: ремонт трассы Т-04-20 Одаровка – Томаковка – Верхнетарасовка.

Но и этого количества контрактов оказалось мало для фирмы Дубинских. Уже 21 мая этого года они подписывают самый большой контракт – на 770 миллионов гривен. Предполагается ремонт трассы Т-04-29 на участке Верхнеднепровск- Верховцево – Божедаровка.

В сумме ООО «Будинвест инжениринг» за два месяца получила подрядов на 2,4 миллиарда гривен, обыграв всех возможных конкурентов. Учитывая масштабы строительных работ, следовало предположить, что фирма обладает просто колоссальным техническим и людским парком, чтобы выполнять такой объем работ одновременно на шести трассах.

Фирма-прокладка

Согласно тендерной документации, из собственной техники ООО «Будинвест инжениринг» заявило на тендер только два сварочных аппарата, пескоструйку и ручную машину для маркировки автодороги. Все остальное – взято в аренду.

Арендодатели тоже интересные. Например, ООО «Криничанский асфальтобетонный комбинат». Как оказалось, эта фирма тоже связана с братьями Дубинскими. То есть, не исключено, что все подтверждающие справки об аренде техники они сами себе и выписывали.

Интересна и сама схема торгов во всех шести тендерах. Кто бы не заявлялся, конкурсный отбор проходили только две фирмы: ООО «Будинвест инжениринг» и ООО «Автомагистраль пивдень», а всех остальных успешно отсекали.

Каждый раз выигрывал «Будинвест инжениринг» с минимальной разницей в ценах. Иногда разница в стоимости контрактов составляла всего 1 гривну, при общей цене в сотни миллионов.

Американский беглец

Примечательно, что сам Владимир Дубинский, согласно данным американского Федерального бюро расследований вместе со своим братом Леонидом фигурируют в списке – разыскиваемых лиц.

В розыск их объявили еще в 2012 году, после того как братьям официально предъявили обвинения в мошенничестве на рынке недвижимости, хотя само расследование в ФБР начали еще в 2008 году. Это огромное расследование, состоящее из 40 000 страниц, раскрывает подноготную аферы с недвижимостью братьев Дубинских.

«Сначала они относились к нам, как к членам королевской семьи, – рассказал американскому изданию Business Journal Том Пулер, бывший житель Медоу Виста, ставший жертвой масштабной аферы братьев Дубинских. – Они устраивали рождественские вечеринки и дарили нам подарки». Том Пулер хотел обеспечить свой выход на пенсию, намереваясь вложить 1 миллион долларов в проекты братьев Дубинских.

К 2008 году Владимир и Леонид Дубинский создали в Калифорнии целую сеть предприятий, занимавшихся строительством и перепродажей жилья в Сакраменто, Кармайкле и возле озера Таллох, недалеко от Копперополиса.

Truxel Properties LLC – одна из компаний, где совладельцами были братья Дубинские. Она построила кучу зданий под офисы в районе, который даже не был заселен.

Первый звоночек прозвучал еще в июне 2007 года, задолго до краха рынка недвижимости в США. Тогда внезапно обанкротилась компания Truxel Properties LLC, задолжав 70 частным инвесторам около 17 млн дол.

Настроив огромное количество зданий под офисы, братья Дубинские смогли сдать в аренду только 40% помещений. При этом сама компания оценивала эту недвижимость в 6,5 млн дол., из которых 5,3 млн дол – долг перед Bank of America. Для частных инвесторов денег от продажи активов просто не оставалось.

В 2008 году в течение нескольких месяцев о банкротстве заявили еще три их компании. Общая сумма долгов от завалившейся строительной пирамиды братьев Дубинских достигла 52 млн дол.

Согласно предъявленным обвинениям, Дубинские использовали весь арсенал мошенничества. Например, они перепродавали своим фирмам или родственникам перспективные земельные участки или дома, каждый раз накручивая цену.

Затем братья занялись подделкой финансовых гарантий и поручительств. Эти поддельные документы делались для тех американцев, кто по-другому не смог бы получить ипотечный кредит. Так Дубинские избавлялись от недвижимости, которую уже не могли продать по рыночным ценам.

В 2009 году ФБР передало дело о братьях Дубинских в суд Сакраменто, но к тому времени они уже сбежали в Украину. И неплохо здесь устроились.

Открытые уголовные дела

В Украине фирмы братьев Дубинских многократно фигурировали в различных уголовных делах, связанных как с отмыванием денег, так и с некачественными ремонтами или завышением стоимости работ. В этом списке ООО «Будмакс компании», ООО «Комунальник», ООО «Бротерм», ООО «Мистокомбуд», ООО «Экосфера Днепр» и другие.

Не исключение и ООО «Будинвест инжениринг». Например, 14 августа 2019 года полицией Солонянского района Днепропетровской области было открыто уголовное производство №12019040570000491. Полиция подозревала фирму «Будинвест инжениринг» в некачественном ремонте дороги в селе Новоселовека, Днепропетровской области.

Годом ранее, в феврале 2018 года, было открыто уголовное производство № 32018040000000022. Здесь фирму «Будинвест инжениринг» подозревали в отмывании средств через ряд фиктивных предприятий.

Еще одно громкое уголовное производство № 62019170000001201 было открыто в ноябре 2019 года. Государственное бюро расследований подозревало целый ряд чиновников Днепропетровской облгосадминистрации в разворовывании бюджетных средств на ремонте автодорог области. Выводили деньги, якобы, через подрядные организации: ООО «Будинвест инжениринг» и ООО «Комунальник», которую также связывают с Владимиром Дубинским.

Все это стало возможным, по данным местных журналистов, из-за покровительства со стороны губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко.

В связи с этим возникает целый ряд вопросов к НАБУ, генпрокурору и другим руководителям прокуратуры.

Например, как стало возможным, что разыскиваемый ФБР мошенник – спокойно осваивает миллиарды гривен. Ведь уголовные дела и расследования против фирм и самих братьев Дубинских начались не сегодня и не вчера – они тянутся с 2010 года. Сколько еще должно быть открыто уголовных дел, чтобы хотя бы одно из них было доведено до логического конца.

Тэги: дороги, отмывание денег, ТОВ Комунальник, Truxel Properties LLC, Пулер Том, Автомагистраль – Юг, Криничанский асфальтобетонный комбинат, Дубинский Леонид, Дубинский Владимир, Будинвест Инжиниринг, братья Дубинские, Леонид Дубинский, Владимир Дубинский

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