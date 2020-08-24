Самые яркие научные открытия лета 2020: предсмертные звуки, количество мыслей в голове, ДНК неизвестных людей

От редакции: Летом 2020 года канадские ученые сообщили, что подсчитали точное количество мыслей, возникающих за сутки. Кроме того, согласно новому исследованию в журнале Scientific Reports, оказалось, что когда человек умирает, его мозг продолжает обрабатывать звуки. А генетики из Корнельского университета выяснили, что в наших генах присутствует ДНК неизвестного архаичного вида.

Перед смертью люди слышат, что им говорят

Согласно новому исследованию в журнале Scientific Reports, когда человек умирает, его мозг продолжает обрабатывать звук. Это свидетельствует о том, что даже когда человек не может двигаться и видеть, она все равно слышит слова, которые ему говорят перед смертью. Об этом пишет IFL Science.

Авторы исследования использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) для мониторинга активности мозга бессознательных пациентов в течение последних часов их жизни в хосписе в Ванкувере. Их сравнили с данными ЭЭГ от других пациентов, которые находились в сознании, а также с данными здоровой контрольной группы.

Каждая группа слушала серию тонов по повторяющейся схеме, но со случайными нотами, которые не следовали общей тенденции. Исследователи искали определенные сигналы, которые возникают в мозгу, когда он замечает аномальные звуки.

Исследователи отмечают, что «большинство пациентов, которые не могут дать ответ, демонстрировали реакцию на изменения тона. Их слуховые системы реагировали так же, как и у молодых, здоровых участников, всего за несколько часов до конца жизни».

Однако, хотя мозг этих людей на грани смерти все еще мог распознавать определенные звуки в моменты перед тем, как отойти в мир иной, неясно, может ли человек в этом состоянии сознательно регистрировать слова или значения.

В своем заявлении автор исследования Элизабет Блундон пояснила, что «мозг участников реагировал на слуховые раздражители, но мы не можем знать, идентифицируют ли они голос или понимают язык».

Соавтор Ромейн Галлахер настаивает на том, что «это исследование подтверждает тот замеченый медперсоналом факт, что звуки близких помогают утешать людей, когда они умирают».

Сколько мыслей возникает в голове за сутки?

Канадские ученые подсчитали точное количество мыслей, возникающих за сутки, визуализировав активность нейронов. Об этом пишет IFL Science.

Сотрудники Королевского университета Джордан Поппенк и Джули Ценг изучили нейронные процессы мозга нескольких добровольцев, а затем проанализировали полученные результаты и сопоставили их с картами мозговой активности.

«Мы сделали это открытие, отказавшись от попыток понять, что думают люди, и сосредоточились на том, что происходит, когда они думают о чем-то новом», — рассказали ученые

Так, оказалось, что в мозге есть определенные паттерны, которые определяют начало и конец мысли, и этот шаблон является повторяющимся, в том числе и при переходе с одной темы к другой.

Ученые разделили мнения участников на отдельные единицы, а тогда посчитали, что в среднем в голове человека возникает около 6200 различных мыслей в день.

В наших генах присутствует ДНК архаичных людей неизвестного вида

Генетики Мелисса Хубис и Эми Уильямс из Корнельского университета и Адам Сипел из лаборатории Колд-Спринг-Харбор обнародовали результаты анализа древних геномов неандертальцев, денисовского человека и Homo sapiens. Выяснилось, что в наших генах присутствует ДНК неизвестного архаичного вида. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале в PLOS Genetics. В нем идет речь о том, что ученые сделали вывод, что ДНК древнего неопознанного предка тысячи лет назад могла была передана нам.

Они использовали специальный алгоритм, который позволил не только изучить геномы двух неандертальцев, одного денисовца и двух современных людей, но и проследить историю скрещиваемости. В результате были получены доказательства того, что три процента генома неандертальцев были приобретены в результате их скрещивания с какими-то более древними людьми. По подсчетам ученых, произошло это 200-300 тысяч лет назад.

У денисовца был обнаружен один процент генома, полученный от неизвестного и более дальнего родственника. Возможно, это был представитель Homo erectus, но это всего лишь предположение. Анализ также показал, что около 15 процентов этих «суперархаичных» генов могли быть переданы современным людям, живущим сегодня.

Новые результаты подтверждают выводы предыдущих исследований, которые доказывали, что скрещивание разных видов человека происходило. Например, доказано, что около 50 тысяч лет назад группа представителей человека современного мигрировала из Африки и скрестилась с неандертальцами в Евразии. Причем это был не единственный случай, когда древние предки человека и их родственники обменивались ДНК.

Учитывая большое количество подтвержденных случаев, исследователи говорят, что генетический обмен был вероятен каждый раз, когда две отдельные группы пересекались «во времени и пространстве». Этот принцип лег в основу работы нового алгоритм и помог решить сложную задачу выявления крошечных остатков генов, насчитывающих сотни тысяч лет.

Теперь ученые намерены применить данный метод для изучения генома животных. Например, это позволит узнать, как и где происходило скрещивание волков и собак.

По материалам ТСН, Апостроф, ТСН