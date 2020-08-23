Самые яркие археологические находки лета 2020: деформированный череп, конопля на алтаре и рисунки, которым 20 тыс. лет

От редакции: Летом 2020 стало известно о том, что археологи нашли череп человека, жившего 11 тыс. лет назад. Также археологи обнаружили следы конопли на древнееврейском алтаре и древнейшие на Британских островах произведения искусства.

Один из древнейших деформированных черепов



Археологи обнаружили череп взрослого человека, жившего в Китае более 11 тыс. лет назад — и его форма поразила всех, ведь скрывала тайну. Об этом сообщает Archaeology News Network.

По словам ученых, этот череп является старейшим из известных преднамеренно деформированных в Евразии.

В древних культурах майя, египтян, гуннов и полинезийцев череп преднамеренно деформировался в неестественную форму — голову младенца сжимали рукой, а после туго перевязывали тканью.

В обнаруженном образце лоб более плоский и высокий, задняя часть черепа сплюснута. Вероятно, для его деформации использовали твердые предметы. КТ-сканирование окаменелости показало, что в результате деформации черепа возникли изменения кровотока вокруг мозга и мелких костей.



Отмечается, что после деформации черепа в детстве форма головы уже измениться не может — на то время это указывало на статус в обществе.

Возраст черепа и его местонахождение в северо-восточной Азии, где люди эмигрировали в Северную и Южную Америку, позволяют предположить, что иммигранты могли перенести эту культурную практику деформирования детских черепов в Новый Свет.

Конопля на алтаре

Археологи подтвердили гипотезу о том, что в древности религиозные ритуалы были интереснее, чем сегодня, обнаружив следы конопли в еврейском алтаре Железного века, сообщает Artnet.

Открытие было сделано в процессе изучения остатков храма в Тель-Араде в пустыне Негев, которые были впервые найдены еще в 1960-х годах.

Предположительно, храм функционировал c 9 по 6 век до нашей эры. В какой-то момент, когда он еще действовал, прихожане закопали два алтарных камня из известняка с обеих сторон ступеней, ведущих внутрь.

В сухом пустынном климате камни очень хорошо сохранились. Исследования археологов, которые их обнаружили, не дали никаких определенных результатов, решено было, что алтарные камни использовали для принесения в жертву животных.



Современная наука с применением газовой хроматографии и масс-спектрометрии выяснила, что на одном из них жгли коноплю, а на другом — ладан.

Основная теория заключается теперь в том, что молящиеся использовали коноплю для вхождения в определенное состояние. Исследования показали, что коноплю смешивали с навозом животных, чтобы температура горения была ниже. В результате начинали действовать психотропные элементы, входящие в ее состав. Ладан, скорее всего, сжигали отдельно на другом алтаре, так как его смешивали с жиром животных для увеличения температуры горения.

«Мы знаем, что когда-то давно повсюду на Ближнем Востоке разные культуры использовали галлюциногены, чтобы войти в религиозный экстаз. Мы никогда не думали, что иудеи также принимали участие в подобных практиках. Но факт обнаружения конопли в официальном культовом месте дает нам возможность сделать другие выводы», — прокомментировал открытие Эран Ари, куратор археологии периода Железного века в Музее Израиля в Иерусалиме.

Искусство, которому больше 10 тыс лет

Археологи Великобритании обнаружили десять каменных фрагментов возрастом от 14 тыс. до 23 тыс. лет с рисунками и пришли к выводу, что это древнейшие произведения искусства на британских островах. Они опубликовали результаты своей работы в научном журнале Plos One.

Камни, о которых идет речи, были обнаружены еще в 2015–2018 годах на юго-востоке острова Джерси. Ученые предполагают, что эти произведения искусства могли бы частью декоративных табличек или доисторических плакеток. Их авторы, по версии археологов, мадлены — охотники-собиратели, населявшие Европу в конце последнего Ледникового периода.

«Эти гравированные каменные фрагменты представляют собой захватывающее и редкое свидетельство художественного самовыражения Мадленской культуры», — отметила доктор Шанталь Коннеллер из Ньюкаслского университета в публикации от 19 августа.

Ученые сообщили, что узоры и орнаменты сделаны специальными каменными инструментами. Они не исключили, что все рисунки — работа одного мастера. В большинстве случаев это абстрактные изображения, но и есть и фрагменты с животными, людьми и пейзажами.

По словам доктора Сильвии Белло из Музея естествознания в Лондоне, которая входит в группу исследователей, эти камни с рисунками свидетельствуют о том, что они целенаправленно создавались для художественного оформления.

По матраиалам Апостроф, РИА Новости, Известия.