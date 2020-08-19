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Город Днепр и масонство: здания, знаки и символы

Александр Панько
19.08.20 16:48
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Город Днепр и масонство: здания, знаки и символы

Знаки масонского братства можно найти по всему миру и Днепр не стал исключением. Масонские знаки берут свое начало из множества культур и вероучений: представители загадочного объединения черпали знания из христианства, Кабалы, учений древних греков и египтян.

Изначально, гильдия каменщиков работала над созданием готических соборов, важных христианских сооружений времен Средневековья. Это обуславливает использование символов лестницы, пирамиды и прочих знаков, означающих связь земного с небесным. Не менее часто в своих работах запечатлевались орудия труда масонов — молотки, циркуль и наугольник, и другие. Наиболее известен символ Всевидящего глаза, выражающий сокрытую истину и призывает к мудрости и обращению к совести.

Преображенский собор и Всевидящее око масонства

Православный храм планировали строить в 1787-м году, однако из-за войны с Турцией собор начнут строить чуть ли не спустя полвека. С 1830-го по 1835-й года велись активные работы по созданию сооружения. До революции 1917-го считался самым высоким собором. Первоначально собор планировался в 71 сажень (около 150-ти метров) длиной, 21 (около 45 метров) шириной и 65 (около 139 метров) высотой, но позднее князь Потемкин указал увеличить высоту здания на один аршин (71 сантиметров) чтобы превзойти собора святого Петра в Риме.

Масонские места в городе Днепр

Преображенский собор имеет несколько масонских знаков, среди которых глаз в треугольнике и священный грааль.

Также, среди других символов агнец Божий, означающий чистоту и непорочную жертву и колонны — связь с небесами. Масоны имеют прочную связь с христианством, что отражается на их работах.

Гостиница «Пальмира» и тайные собрания масонов

Во второй половине девятнадцатого века было построено двухэтажное кирпичное здание с мансардой и башней со шпилем. Тогда владельцем дома являлся доктор Айнгорн, обустроивший мастерские, магазины и склады на цокольном и первом этажах. Второй этаж полностью занимала гостиница «Пальмира». На то время это была дорогостоящая гостиница в самом центре города, относительно недалеко от вокзала.

По одной из версий, внутри здания проводились масонские собрания в секретной комнате. Самые влиятельные представители Екатеринослава, входившие в тайное сообщество, собирались внутри и разговаривали о происходящем в мире, а может даже и о мировом господстве.

Масонские места в городе Днепр

Сейчас гостиница реставрирована и стала памятником архитектуры, а на первом этаже открыли различные магазины и кофейни. Возможно и сейчас масоны могут собраться в стенах «Пальмиры» за чашечкой горячего напитка.

Треугольник и циркуль на бывшем здании министерства черной металлургии

Треугольник и циркуль можно заметить на бывшем здании министерства черной металлургии. Однако, важным отличием можно считать перо и кисть, расположенные посреди предыдущих двух инструментов. Такой знак расположился научных институтах и зданиях, имеющих отношение к технической сфере.

Сегодня уже не понять, перекочевала ли часть каменщиков в состав коммунистической партии после начала революции, либо же это просто необычная преемственность символов.

Масонские места в городе Днепр

Дворец Потемкина и потайной ход

Дворец Потемкина до сих пор вызывает немало вопросов и у нынешних жителей города. Здание свели более двух веков назад, однако полностью исследовать его так и не удалось. По информации из множества исторических источников, под дворцом можно найти потайной ход, который, тем не менее, еще не обнаружили. За свою долгую историю дворец несколько раз перестраивали, а чертежи давно утеряны.

Масонские места в городе Днепр

С масонским Преображенским храмом постройку объединяют массивные колонны а также треугольная крыша. Неизвестно, каким видел дворец приглашенный зодчий Иван Егорович Старов изначально.

Шар желаний

О зеленом шаре знают все днепряне. Несколько раз шар желаний становился жертвой вандалов, разбивавших конструкцию с немалой жестокостью.

Так, одно из «покушений» произошло в 2014-м году, когда руководитель центра «Русь» разбивает его кувалдой, оправдываясь тем, что сделать это ему приказал внутренний голос. По версии мужчины, шар мог затопить город и у него не было другого выбора.

Шар желаний. Масонские места в городе Днепр

Схожесть с масонской тематикой можно обусловить тем, что сооружение напоминает глаз, стоящий на возвышении. Свой особый мистический путь стеклянный шар оправдывает лишь тем, что он возвращается на свое место каждый раз.

По матариалам 056.ua

Тэги: история, Днепр, масонство, символ, Всевидящее око

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