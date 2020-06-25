Оперные шедевры выложили в бесплатный доступ. Спешите видеть и слышать: период «халявы» ограничен по времени

Известные оперные сцены выложили в Сеть записи постановок, которыми можно наслаждаться, не выходя из дома. Не упустите шанс привнести в свою жизнь немного высокого искусства.

Так лондонский Королевский театр «Ковент-Гарден» сделал доступной аудиозапись оперы «Король Рогер» польского композитора Кароля Шимановского. Ее можно послушать до 13 июля.

Не только послушать, но и посмотреть, можно другую оперу — «Волшебную флейту» Моцарта. Она доступна на YouTube-канале театра до 4 июля.

До 31 июля в YouTube доступна запись «Евгения Онегина» Петра Чайковского в исполнении Берлинского театра Komische Oper.



До 11 августа на сайте OperaVision можно стать зрителем «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова. Дирижер постановки — Марк Альбрехт.

До 11 августа на портале Нидерландской национальной оперы можно посмотреть постановку «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича.

По материалам издания Телепрограмма.