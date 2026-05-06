В ОП рассказали, сколько РФ должна заплатить Украине за разрушение Каховской ГЭС

Сумма ущерба, нанесенного Украине российскими оккупантами в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, оценивается в 14 млрд долларов. Соответствующие расчеты были проведены Еврокомиссией совместно с Всемирным банком, сообщила заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая в интервью «Европейской правде».

«Я подчеркну: это не оценка восстановления, и не факт, что ГЭС должна быть восстановлена именно в таком виде. Это работает так: государство заявляет о компенсации за потерю Каховской ГЭС, берет оценку Всемирного банка и говорит: Украина понесла убытки на сумму $14 млрд», — говорит Мудрая.

Окончательную сумму за разрушение Каховской ГЭС 6 июня 2023 года определит компенсационная комиссия, которая будет опираться на данную оценку ЕС и Всемирного банка. Она еще должна быть сформирована.

Конвенцию о компенсационной комиссии подписали 35 государств вместе с Европейским Союзом в декабре прошлого года в Гааге. Конвенция вступит в силу при условии ее ратификации 25 участниками.

«Реалистично нам нужно еще где-то год на ратификацию, и в середине или в третьем квартале 2027 года точно будет 25 ратификаций», — ожидает Мудрая.

При этом, как именно распоряжаться полученными в качестве компенсации от России деньгами, будет определять Украина.

«Комиссия не предписывает нам потратить эту компенсацию на восстановление плотины. Она лишь определяет компенсацию, которую должна выплатить Россия, — а дальше украинское государство, в соответствии со своим планом восстановления, самостоятельно определяет, на что эту сумму тратить», — объясняет Мудрая.

Общая сумма убытков Украины от российского вторжения, по оценке Всемирного банка, только на 2024 год превысила 650 млрд долларов.

