Трамп заявил, что «навсегда открывает» Ормуз

Президент США Дональд Трамп заявил, что «навсегда открывает Ормузский пролив» и Китай этому якобы «очень рад». Об этом он сообщил в собственной соцсети Truth Social.

«Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это также ради них — и ради всего мира», — написал Трамп и добавил, что Китай «согласился не поставлять оружие Ирану».

«Президент Си крепко, крепко обнимет меня, когда я приеду туда через несколько недель. Мы разумно и очень хорошо работаем вместе! Разве это не лучше, чем воевать? Но помните, мы очень хорошо умеем воевать, если придется — намного лучше, чем кто-либо другой!», — добавил Трамп.

В то же время Трамп не уточнил, снимают ли США морскую блокаду Ирана.

Ранее в среду сообщалось, что Вооружённые силы США полностью остановили морскую торговлю с Ираном. Об этом заявил глава Центрального командования США адмирал Бред Купер. С начала блокады 13 апреля американцы перехватили восемь нефтяных танкеров, связанных с Ираном.