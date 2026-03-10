Трамп предложил Кубе «по-дружески» сдаться

Куба имеет два варианта развития событий — либо согласиться на «дружественное поглощение» Штатами, либо столкнуться с «недружественным» сценарием. Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп дал понять, что кубинский лидер Мигель Диас-Канель и его режим могут либо по-доброму согласиться на смену власти, либо отказаться, но, по словам президента США, результат для Кубы будет одинаковым, потому что Вашингтон в любом случае установит контроль над островом.

«И это может быть дружественное поглощение. А может и не быть дружелюбным. Это не имеет значения, потому что они, как говорится, уже на последнем вздохе. У них нет энергии. У них нет денег. Они находятся в глубоком гуманитарном кризисе», — заявил Трамп.

По его словам, Куба оказалась в затруднительном положении после разрыва её связей с Венесуэлой, что, по словам Трампа, прекратило финансовую поддержку из Каракаса.

«Как вы знаете, они (кубинская власть — ред.) очень плохо обращались со многими людьми. И многие из этих людей — кубино-американские избиратели, которые поддержали меня на рекордном уровне, — они очень важны для меня. Я знаю, через что они прошли. Они прошли через настоящее пекло», — подчеркнул президент США.

Трамп повторил, что Куба может согласиться сдаться «по-доброму», однако Вашингтон всё равно возьмёт её под свой контроль.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ведёт переговоры с Кубой на фоне нефтяной блокады, введённой Белым домом.