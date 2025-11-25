Путин ждет капитуляции Украины, но у США много козырей, — Грэм

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в своем сообщении на платформе Х обозначил, что пока президент РФ Владимир Путин убежден, что всецело управляет ситуацией, мира в Украине не будет. Российский диктатор, по словам политика, будет настаивать на капитуляции, а не на мире. Удовлетворение подобного требования привело бы к росту агрессии во всем мире, подчеркнул Грэм.

«В этом отношении у Америки и остального мира есть много козырей, которые еще предстоит разыграть против путинской России. Я надеюсь, что мы сможем вскоре найти достойный и справедливый мир», — заявил Грэм.

Представитель республиканской партии также отметил усилия президента США Дональда Трампа и его администрации в стремлении найти мирный план для реализации прекращения огня в Украине.

Напомним, мирный план Трампа для Украины существенно сократили.