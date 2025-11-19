Все разделы

Новости > Министра энергетики Гринчук сняли с должности

Агата Кловская
19.11.25 14:42
197
В среду, 19 ноября, Верховная Рада сняла с должности министра энергетики Украины Светлану Гринчук. Ранее был уволен министр юстиции Герман Галущенко.

За снятие чиновницы проголосовали 315 парламентариев.

Комментарий по данному поводу дал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка: «Политической причиной очевидно является компрометация правительства и власти Украины ввиду вовлеченности (министров) в факты, которые были выявлены НАБУ».

Ранее мы писали, что Галущенко уволен с должности министра юстиции.

