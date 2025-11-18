Польша находится в «предвоенном состоянии», — глава Генштаба

Польша фактически находится в «предвоенном состоянии». Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши генерал Вислав Кукула. Об этом сообщает Rzecz Pospolita.

По словам генерала, действия, которые фиксируют спецслужбы, направлены на подрыв доверия граждан к правительству, силовым структурам и ключевым государственным органам.

«Противник создает среду, которая должна быть благоприятной для агрессии на территории Польши», — отметил Кукула, сравнив ситуацию с событиями 1939 года.

Он подчеркнул, что сегодня все зависит от позиции самой Польши и государств НАТО, смогут ли они эффективно сдерживать угрозы и инвестировать в укрепление обороноспособности.

«Любое нападение на территорию НАТО должно получить решительный ответ и создать большой риск для потенциального агрессора», — сказал генерал.

Он также прокомментировал инцидент в Мазовецком воеводстве, где было повреждено железнодорожное полотно на маршруте Варшава-Люблин. По его словам, событие может иметь признаки диверсии, хотя официальные выводы еще ожидаются.

«Мы не беззащитны. У нас есть весь арсенал инструментов, чтобы симметрично или асимметрично отвечать на такие угрозы», — заявил Кукула, заверив, что Польша готова к реакции на любые деструктивные действия противника.

На вопрос, о чем свидетельствует серия кибератак и диверсий, которые фиксировались в Польше, Кукула ответил, что считает, что противник начал подготовку к войне.

«Он создает здесь определенную среду, которая должна подорвать доверие общества к правительству, к основным органам, таким как вооруженные силы, полиция, и создать условия, благоприятные для потенциальной агрессии на территории Польши», — отметил генерал.

Напомним, в Польше активно готовят население к возможной войне.