В «Дії» анонсировали важную новацию для ветеранов

В приложении «Дія» появятся новые услуги для ветеранов, лиц с инвалидностью вследствие войны и семей погибших военнослужащих. Часть из них уже проходит бета-тестирование. Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

По словам Коваль, главная новация — возможность оформлять ключевые статусы и услуги онлайн, без сбора дополнительных документов. Если у военного уже есть заключение МСЭК, достаточно подать заявление в «Дії» и подгрузить документ — это станет основанием для получения статуса.

Это позволит быстро оформить:

— статус лица с инвалидностью вследствие войны;

— статус члена семьи погибшего военного;

— единовременную военную помощь;

— другие социальные услуги.

Услуги будут работать по принципу еМалятко или еПредпринимателя: пользователь заходит в раздел и получает полный перечень доступных сервисов в одном месте.

В Минцифры отмечают, что перечень цифровых услуг для ветеранов будет расти. Команда вместе с Министерством по делам ветеранов работает над сервисами, которые будут покрывать весь переход военного к гражданской жизни.

Отдельное направление работы — поддержка внутренне перемещенных лиц. По словам Коваль, первый и главный вопрос — жилье, особенно для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Государство готовит запуск жилищных сертификатов до 2 млн гривен. В первую очередь их будут выдавать тем, чье жилье было уничтожено на оккупированных территориях.

В Минцифры отмечают: новые цифровые решения должны максимально упростить доступ защитников и их семей к государственным услугам и минимизировать бюрократию.

Напомним, в «Дії» появится помощник на основе искусственного интеллекта.