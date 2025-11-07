Создан гель против кариеса

Международная группа экспертов создала уникальный белковый гель. Данное срество способно восстанавливать разрушенную зубную эмаль и укреплять здоровую, предотвращая появление кариеса.

По словам ученых, их препарат можно наносить на зубы так же, как обычные фторсодержащие покрытия, но он не содержит фтор.

Указывается, что вместо этого его действие основано на имитации природных белков, которые регулируют рост эмали в детском возрасте.

Сообщается, что после нанесения гель образует тонкий, прочный слой, заполняющий микротрещины и поры, который служит таким себе каркасом для роста новой минерализованной ткани, используя кальций и фосфаты, содержащиеся в слюне.

В итоге запускается процесс, аналогичный естественному формированию эмали, с восстановлением ее структуры и прочности.

Говорится, что новый материал может применяться не только для восстановления эмали, но и для покрытия обнаженного дентина, что поможет в лечении гиперчувствительности зубов и улучшит сцепление пломб и протезов.

Информируется: «Эмаль имеет уникальную микроструктуру, благодаря которой зубы выдерживают механические, химические и температурные нагрузки всю жизнь».

Исследователи уверяют: «Наш материал способствует росту кристаллов, которые интегрируются в естественную ткань, полностью восстанавливая архитектуру здоровой эмали. При испытаниях в условиях, имитирующих жевание и воздействие кислых продуктов, регенерированная эмаль вела себя так же, как натуральная».

Резюмируется, что эта технология разработана с учетом клинической практики: она безопасна, проста в использовании и подходит для массового производства. Уже основан стартап Mintech-Bio, который займется коммерциализацией разработки, а первый продукт хотят выпустить уже в 2026-м году.

