Украина получила бронетранспортеры от Латвии

Украина продолжает получать помощь от Латвии во время войны. На этот раз нам передали 21 бронетранспортер Patria 6x6.

Об этом поведал министр обороны нашей страны Денис Шмыгаль.

Передача техники прошла состоялась в Риге на военной базе Адажи.

Чиновник сообщил: «Эти машины сразу станут на вооружение Сил специальных операций. В целом в этом году мы получили все обещанные 42 бронемашины».

Добавляется, что также латвийцы передали еще 12 боевых разведывательных машин CVR(T), что является частью ранее объявленного пакета военной помощи.

Кроме этого глава правительства поблагодарил Латвию за дополнительный вклад в 2,2 миллиона евро в инициативу PURL и финансовую помощь «Коалиции укрытий».

Резюмируется: «Очень важное участие в проекте государств НАТО «Реноватор» по восстановлению пяти военных реабилитационных центров в Украине. Мы высоко ценим каждый шаг, сделанный плечом к плечу с нами».

