Трамп и Зеленский обсудят поставки оружия Украине, включая Tomahawk, — Axios

В пятницу 17 октября президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Лидеры обсудят, какое оружие следует передать Киеву, включая возможность передачи ракет Tomahawk. Об этом сообщает Axios.

«Стороны обсудят, какое оружие следует поставлять в Украину, в частности, следует ли США поставлять в охваченную войной страну ракеты большой дальности Tomahawk, которые кардинально изменять ситуацию», — пишет издание.

Источник Axios пояснил, что «есть определенные вопросы, которые невозможно обсудить по телефону».

Также издание отмечает, что ракеты большой дальности позволят Украине нацеливаться на отдаленные районы материковой части России, включая Москву.

Предварительно, Зеленский должен прибыть в США в четверг. Встреча с Трампом состоится на следующий день.

Напомним, Трамп подтвердил встречу с Зеленским.