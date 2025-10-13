Медведев пригрозил Трампу из-за ракет Tomahawk для Украины

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова пригрозил президенту США Дональду Трампу из-за его готовности передать ракеты Tomahawk Украине. Об этом сообщают российские СМИ.

Дмитрий Медведев считает, что угрозы о передаче ракет «Томагавк» Украине — это такой же блеф Трампа, как и американские подводные лодки у границ России. Но все может закончиться очень плохо.

Напомним, президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на угрозы войной со стороны заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.