Даже ХАМАС уже демонстрирует готовность к переговорам, но не Путин, — Зеленский

Уже даже ХАМАС демонстрирует готовность к переговорам с Израилем по Сектору Газа. А российский диктатор Владимир Путин до сих пор не хочет начинать диалог по завершению войны против Украины. Об этом в своем обращении сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что чем более результативной Украина будет в дальнобойности, тем быстрее сможет достичь мира.

«И, в отличие от России, мы знаем, чего хотим достичь. Бесспорно, мира. Мы не ведем войну ради войны, как это делает Россия. И уже даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока что», — подчеркнул президент.

По его словам, Украина вместе с партнерами создает условия для принуждения России к миру, и это будет сделано.

«Мы поддерживаем все глобальные дипломатические усилия ради мира на Ближнем Востоке и очень рассчитываем, что справедливое давление на Россию приведет к миру и для Украины, и для всего нашего региона. Важно, чтобы лидерство Соединенных Штатов Америки работало и в дальнейшем», — добавил Зеленский.

