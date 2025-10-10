США могут передать Украине оружие для «серьезного ущерба» РФ, — Уитакер

Соединенные Штаты имеют «грозное и мощное» вооружение, которое не используется в Украине. Однако в будущем Киев может его получить. Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил об этом во время Рижской конференции.

По его словам, США имеют вооружение, которое может нанести «серьезный ущерб в любом месте и в любое время по нашему выбору».

«Некоторое из него может быть потенциально перемещено в Украину для использования, и это может изменить расчеты. Но очевидно, что мы еще не дошли до момента, когда Владимир Путин решит, что пришло время для переговоров», — заявил Уитакер.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин «не может продемонстрировать слабость, хотя на самом деле очень слаб».

Уитакер напомнил о панике россиян из-за возможной передачи Украине ракет Tomahawk, а также захват Францией танкера из «теневого флота» страны-агрессора.

Посол США в НАТО вспомнил и о реакции РФ на то, как американский лидер Дональд Трамп сравнил ее с «бумажным тигром» во время выступления перед генералами США.

Напомним, Зеленский анонсировал активизацию ударов по РФ.