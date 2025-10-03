Все разделы

Новости > Кличко рассказал, когда в Киеве начнут включать отопление

Кличко рассказал, когда в Киеве начнут включать отопление

Агата Кловская
02.10.25 23:55
127
Кличко рассказал, когда в Киеве начнут включать отопление

В пятницу, 3 октября, в Киеве начнут включать отопление для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы. Об этом сказал мэр города Виталий Кличко.

Градоначальник поведал: «Подача тепла в эти учреждения выполняется по их индивидуальным заявкам. Этот алгоритм является оправданным для таких заведений, учитывая их социальную направленность. Поэтому решение о необходимости подключения к теплу принимают руководители заведений и учреждений. Учитывая похолодание, с пятницы социальная сфера уже имеет возможность подключаться к отоплению».

Добавляется также, что здания больниц, детсадов, школ оснащены индивидуальными тепловыми пунктами, которые позволяют регулировать поставки тепла и максимально эффективно использовать энергоносители.

Отмечается: «Относительно начала отопительного сезона в жилых домах. Прежде чем принять такое решение, должны взвесить все факторы: рациональное использование энергоносителей, нецелесообразность лишних затрат на тепло жителями, а также ситуацию в энергосистеме».

Резюмируется: «Во внимание следует принимать не только текущие, но и прогнозные температурные показатели. Чтобы экономить и средства жителей города, и энергоресурсы. Поэтому первыми получат тепло, как обычно, заведения и учреждения социальной сферы».

Ранее мы писали, что долги украинцев за коммуналку превысили 100 млрд гривен.

01.10.25 12:02

Как Северная Украина на местных выборах голосовала

Автор: Назар Даниленко

Кто такой Сатоши Накамото?
01.10.25 19:50

Кто такой Сатоши Накамото?

Автор: «Фраза»

