Медведев высмеял Трампа из-за подлодок США

Экс-президент России Дмитрий Медведев высмеял президента США Дональда Трампа, заявив, что Соединённые Штаты не отправляли ядерные подводные лодки к российским берегам, как обещал Трамп, пишет Reuters.

Недавно Трамп охарактеризовал Медведева как «глупого человека» и сказал, что он переместил «одну или две подводные лодки» к российскому побережью в ответ на угрозы со стороны Медведева.

«Новый эпизод триллер-сериала. Трамп снова вспомнил о подлодках, которые он якобы „отправил к российским берегам“, настаивая, что они „очень хорошо спрятаны“. „Как говорится, трудно найти черную кошку в темной комнате — особенно если её там нет“», — заявил Медведев.

Напомним, Трамп посоветовал Медведеву следить за базаром.