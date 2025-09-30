Все разделы

Зеленский рассказал, куда Украина планирует продавать избыточное оружие

Зеленский рассказал, куда Украина планирует продавать избыточное оружие

Александр Панько
30.09.25 15:15
Зеленский рассказал, куда Украина планирует продавать избыточное оружие

Президент Владимир Зеленский заявил, Украина готовит соглашения по контролируемому экспорту оружия. Об этом он заявил во время обращения.

«Сегодня на Ставке были доклады по дальнобойным нашим потребностям и в ближайшее время, и до конца года, и более долгосрочно. Меткость наших воинов помогает защищать все государство. Мы планируем контракты и планируем производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены», — сказал он.

Зеленский также отметил, что экспорт некоторых видов вооружений, которые есть в профиците, может дать Украине дополнительные финансы для производства дефицитных систем.

«Уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам: Соединенные Штаты Америки, Европа, Ближний Восток, и также Африка. Мы будем готовить соответствующие соглашения», — добавил президент.

Напомним, Зеленский рассказал о поставках оружия по программе PURL.

