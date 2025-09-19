Все разделы

Новости > Трамп намерен вернуть войска США в Афганистан

Трамп намерен вернуть войска США в Афганистан

Александр Панько
19.09.25 13:13
Трамп намерен вернуть войска США в Афганистан

Соединенные Штаты Америки пытаются вернуть свои войска на авиабазу в Баграме (Афганистан), которую покинули в 2021 году. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Мы собирались покинуть Афганистан, но покинуть его с силой и достоинством. И мы собирались сохранить Баграм, большую авиабазу, одну из крупнейших авиабаз в мире. Мы отдали ее им просто так», — сказал Трамп.

В то же время он отметил, что США намерены вернуть контроль над этой авиабазой.

«Кстати, мы пытаемся вернуться туда (на авиабазу в Баграме). Это может быть небольшой сенсационной новостью... Это в часе езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие. Так что происходит много вещей», — добавил президент США.

Напомним, в конце августа 2021 года последний американский солдат покинул Афганистан, завершив военное присутствие этой страны, продолжавшееся 20 лет.

Тэги: США, Афганистан, Дональд Трамп

fraza.com
