Польша анонсировала встречу Зеленского с Навроцким

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с польским коллегой Каролем Навроцким уже на этой неделе в Нью-Йорке. Там, 21-24 сентября, должна пройти Генеральная Ассамблея ООН. Об этом заявил министр по делам президента Польши Марцин Пшидач, сообщает RMF24.

Он отметил, что на полях сессии Генассамблеи ООН пройдет серия двусторонних и многосторонних встреч в разных форматах.

Министра спросили, состоится ли встреча Навроцкого и Зеленского. Тот ответил, что зал заседаний ООН де-факто небольшой, и эти контакты между политиками очевидны.

«Безусловно, может состояться хотя бы короткий обмен мнениями и взглядами с президентом Украины», — сказал он.

