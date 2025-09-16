Медведев угрожает НАТО войной в случае сбивания дронов над Украиной

Председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев озвучил новые угрозы о войне с НАТО. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на его слова. Об этом говорится в публикациях Медведева и Ермака в Telegram-каналах.

Медведев пригрозил, что предоставление странам НАТО права сбивать российские беспилотники над Украиной привело бы к войне Альянса с Россией.

«Реализация провокационной идеи Киева и других о создании „бесполетной зоны“ и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией. Вещи надо называть своими именами», — написал Медведев.

В ответ руководитель Офиса президента Украины отметил, что для того, чтобы дроны не сбивали, их не надо запускать.

«Формула проста и она бы продемонстрировала желание россиян завершить войну. Вместо этого мы видим только желание атаковать и избежать ответственности. Украина отвечает на такое поведение ударами по болевым точкам РФ», — ответил Ермак.

Напомним, в Кремле заявили о «де-факто войне с НАТО».