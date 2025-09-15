Все разделы

Новости > Решил стать бессмертным? Путин в разы увеличил финансирование борьбы со старением

Решил стать бессмертным? Путин в разы увеличил финансирование борьбы со старением

Агата Кловская
15.09.25 14:39
47
Решил стать бессмертным? Путин в разы увеличил финансирование борьбы со старением

За последние несколько лет российский диктатор Владимир Путин значительно увеличил финансирование проектов по борьбе со старением. Об этом сообщает «Новая газета».

По данным издания, в 2021-2025 годах Российский научный фонд (РНФ) поддержал 43 проекта в сфере фундаментальной медицины, связанных с изучением старения. Для сравнения, в 2016-2020 годах таких исследований было профинансировано лишь семь.

Данные фонда свидетельствуют, что размер грантов в 2025 году составляет от 4 до 7 миллионов рублей (около 47-82 тысячи долларов) в год с возможностью продления финансирования на один или два года. В 2017 году стандартные гранты были меньше — от 3 до 6 миллионов рублей (около 35-70 тысяч долларов).

Как пишет «Новая газета», по минимальным подсчетам, общий объем финансирования проектов по старению мог вырасти с 21 миллиона рублей (около 248 тысячи долларов) в 2016-2020 годах до 172 миллионов (около 2 млн 31 тысячи долларов) в 2021-2025-м. Реальная сумма может быть еще выше.

Основная часть таких проектов пришлась на 2021–2023 годы, когда поддержку получили 34 заявки. Среди них — исследование «Механизмы врожденного иммунитета в формировании физиологического и патологического старения», направленное на поиск маркеров, позволяющих прогнозировать нормальное или осложненное старение. Другой проект изучает связь изменений в мозге и глазах с болезнью Альцгеймера и способы предотвращения ее развития.

В 2025 году РНФ поддержал пять медицинских проектов, в названиях которых фигурирует слово «старение».

Еще один проект, напрямую связанный с темой, — «Регуляция процессов обновления клеток в организме, фундаментальной основы длительного сохранения функциональной активности органов и тканей, здоровья и активного долголетия человека». Его руководителем является Мария Воронцова, которую СМИ называют старшей дочерью Владимира Путина.

Напомним, 3 сентября во время встречи в Пекине российский диктатор Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин обсуждали вопрос долголетия.

Путин заверял, что с развитием технологий будет возможность заменять человеческие органы на новые, что должно стать шагом к бессмертию.

В свою очередь Си Цзиньпин заявлял, что теперь в 70 лет «ты еще ребенок», хотя раньше до такого возраста доживали редко.

