Приложение «Резерв+» расширило функционал

В мобильном приложении «Резерв+» расширены возможности оплаты штрафов. Сейчас функционал охватывает уже девять видов нарушений правил военного учета. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Теперь в «Резерв+» можно закрыть штрафы, если:

— не прибыли по повестке в ТЦК и СП;

— не стали на военный учет, когда исполнилось 25 лет;

— не стали на военный учет по новому адресу;

— не стали на военный учет по прибытии из учреждения исполнения наказаний;

— не стали на военный учет по месту нахождения как ВПЛ;

— не состояли на военном учете по месту жительства, работы или учебы;

— не предоставили имущество (здания, сооружения, транспорт) во время мобилизации;

— не прошли или отказались от прохождения ВЛК.

Один оплаченный штраф касается только конкретного нарушения, за которое он был начислен.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать приложение Резерв+ в App Store или Google Play, авторизоваться и в разделе Штрафы онлайн подать заявление о признании нарушения.

В течение трех дней ТЦК и СП рассматривает заявление и отправляет постановление. После этого открывается возможность оплатить штраф в размере 8 500 гривен — это 50% от полной суммы. На оплату дается 20 дней. Если просрочить — придется заплатить 17 000 гривен, а в случае дальнейшего игнорирования сумма вырастет до 34 000 гривен.

После оплаты предупреждение в приложении исчезает. Весь процесс обычно занимает до четырех дней.

Оплата штрафа не отменяет обязанности выполнять правила военного учета — повестки могут поступать и далее.

В Минобороны напомнили, что игнорирование мобилизационного распоряжения (боевой повестки) влечет за собой уголовную ответственность — от 3 до 5 лет лишения свободы.

В случае систематического игнорирования повесток предусмотрены не только административные штрафы, но и правовые ограничения. Если штраф не оплатить вовремя, дело попадает в исполнительную службу, что может привести к аресту имущества или блокировке банковских счетов.

Напомним, в «Резерв+» добавлена «штрафная» функция.