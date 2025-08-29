Ученые рассказали, как музыка спасает от одиночества

Эксперты из университета Сиднея в Австралии поведали о целебных свойствах музыки. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что она может формировать содержание мысленных образов, усиливая в них социальные темы и создавая ощущение присутствия других людей.

Другими словами, музыка помогает в борьбе с одиночеством.

Ученые рассказали, что в двух опытах с участием более шести сотен людей добровольцам следовало вообразить продолжение сюжета короткого видео – путешествие одинокой фигуры к далекой горе.

Добавляется, что во время воображаемого пути одни слушали народную музыку на разных языках, другие находились в тишине.

После этого подопытные описывали свои образы.

Оказалось, что при прослушивании музыки сцены становились более яркими, эмоционально положительными и чаще включали социальные элементы: друзей, группы людей, деревни.

Специалисты отмечают, ч то вероятность появления таких образов оказалась более чем втрое выше, чем при воображении в тишине. Данный эффект сохранялся даже тогда, когда слушатели не понимали текста песни или музыка была инструментальной.

Сообщается: «Музыка действительно способна внедрять других людей в воображение. Вероятность того, что человек представит социальное взаимодействие, значительно выше, если он слушает музыку».

Информируется, что во втором эксперименте с помощью искусственного интеллекта исследователи визуализировали описания участников. Новая группа добровольцев пыталась определить, какие образы возникли при музыке, а какие в тишине. Угадывать верно удавалось только тем, кто сам слушал ту же музыку, что и участники первого эксперимента.

Ожидается, что полученные результаты помогут лучше понять, как музыка влияет на воображение, и использовать эти данные в терапии. К примеру, для поддержки людей, страдающих от одиночества, или для усиления эффективности методик, основанных на мысленных образах.

Ранее канадцы поведали о целебных свойствах музыки.