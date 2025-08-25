Лукашенко пообещал обнародовать свои анализы

Президент Беларуси Александр Лукашенко взялся опровергать слухи о своем слабом здоровье. Говорит, что может показать анализы.

Глава государства заявил: «Наши беглые иногда об этом пописывают: «Александра Лукашенко нет, все – он умирает, он больной, он умирает». Мне доложили об этом – некоторые спецслужбы тут, в том числе дружественные, уже прощупывают – а как здоровье президента?».

Он добавил: «Я говорю, недавно я первый раз в своей жизни за два дня прошел полное медицинское обследование. Два дня что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Все просветили. Некоторые спецслужбы заинтересовались моим здоровьем, так как читают в интернете, что я якобы умираю».

Политик резюмировал: «Я говорю, слушайте, я не против – передайте все исследования и пусть опубликуют эти исследования. Тем более – тьфу, тьфу, тьфу – все нормально. Я рад».

Ранее Лукашенко пригласил Трампа в Минск – тот якобы согласился.