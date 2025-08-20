Ученый предрек извержение подводного вулкана Аксиал в Тихом океане

До конца 2025-го года в Тихом океане произойдет извержение подводного вулкана Аксиал, который находится в 480 километрах от побережья США. Об этом сказал геофизик университета штата Орегон Уильям Чэдвик.

Указывается, что ранее извержения этого вулкана происходили в 1998-м, 2011-м и 2015-м годах.

Впрочем, ученый уверяет, что грядущее извержение не будет взрывным и не создаст риск цунами.

Ранее, в июне, специалисты зафиксировали более двух тысяч "подземных толчков на вулкане" за один день. С тех пор на Аксиале ежедневно происходят сотни толчков.

Кроме этого морское дно у вулкана поднялось до уровня, предшествующего последнему извержению, что свидетельствует о движении магмы.

Напомним, что данный вулкан был выбран в качестве первой подводной вулканической обсерватории. Он находится под наблюдением университета штата Орегон и университета Северной Каролины города Уилмингтон.

