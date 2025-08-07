Американский миллионер погиб во время сафари в ЮАР

Американский миллионер Эшер Уоткинс погиб во время сафари в Лимпопо (ЮАР). Как пишет издание Metro, мужчину забодал буйвол.
Говорится, что толстосум был смертельно ранен в результате внезапного и ничем не спровоцированного нападения огромного буйвола.
Все случилось, когда бизнесмен охотился на самца африканского буйвола весом почти полторы тонны, когда животное неожиданно бросилось в сторону охотника с высокой скоростью и одним ударом рогов мгновенно его убило.
Информируется, что Эшер Уоткинс считал охоту важной частью сохранения дикой природы, а его профили в социальных сетях заполнены фотографиями трофеев – пум, антилоп и диких птиц.
Резюмируется, что компания, организовавшая сафари, заявила, что делает все возможное, чтобы поддержать родных и близких погибшего.
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