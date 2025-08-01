Ученые рассказали о хищнике, который может превратить украинские водоемы в пустыню

В озерах Украины водится рыба, которая способна изгнать всех соседей в водоеме. Этот хищник использует всю возможную пищу на разных этапах совей жизни.

Ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь в комментарии «Телеграф» рассказала, что речь идет о ротане-головешке, который может превратить озеро в почти моноспецифическую среду:

Насколько мне известно, в нашей фауне есть 2 вида рыб, которые способны образовывать такие водоемы. Наш обычный окунь может образовывать небольшие окуневые озера, где живет только один вид рыб. Так же может и ротан-головешка.

По ее словам, этот хищник может вытеснить даже карася, уничтожая его икру и изменяя состав местных водных группировок. Кроме того, ротань может влиять даже на земноводных, потребляя их икру.

«Ротан может существенно влиять на популяции земноводных, уничтожая размножающиеся в воде икру лягушек. В частности, икра зеленых лягушек для него является пищей», — указала ученая.

В связи с этим крайне важно следить за популяцией ротаня-головешки, чтобы сохранить местные виды и экологическое равновесие.

Ротан-головешка — пресноводная рыба семьи Головешковых, длиной до 25 см с большой головой и многорядными зубами. Она вынослива и способна выживать в сложных условиях в замерзших или пересыхающих водоемах, с низким содержанием кислорода.

Напомним, в Украине краснокнижные рыбы оказались под угрозой.