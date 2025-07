Британец ожил после клинической смерти

Удивительный случай произошел в Великобритании. Тут 64-летний Стив Далтон пережил 45-минутную остановку сердца, сообщает издание Need To Know.

Информируется, что он помогал своей 29-летней дочери Кейт строить игровую площадку в ее саду, когда вдруг потерял сознание и у него случился припадок. После этого его сын, 40-летний Сэм, бросился на помощь и начал проводить сердечно-легочную реанимацию, пока через восемь минут не прибыли врачи.

Медики более трех часов оказывали помощь мужчине, но сердце британца не запускалось более 45 минут.

Дочь британца рассказала: «Он был мертв в течение 45 минут, и его пришлось шесть раз подвергать воздействию электрошока. Мне пришлось позвонить сестре и сказать: «Папа умер». Мы были уверены, что его больше нет, и я не могу описать, что мы чувствовали».

Указывается, что Стива доставили в больницу в состоянии комы, где врачи сообщили семье, что его шансы на выживание составляют всего 2%, и что его мозг скорее всего необратимо поврежден из-за нехватки кислорода.

Но случилось чудо: утром на следующий день врачи сказали, что мужчина пришел в себя. Вскоре он сам смог связаться с родными и полностью восстановился, говорится в статье.

После случившегося его семья решила организовать сбор средств для организации, помогающей людям, пережившим остановку сердца, вернуться к полноценной жизни

Ранее австралийцы совершили прорыв в создании искусственной жизни.